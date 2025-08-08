A palesztin ellenálló csoport, a Hamász azzal vádolta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, akinek szélsőséges rezsimje a Gáza újra megszállásának tervét vitatja, hogy feláldozza az ostromlott enklávéban fogva tartott izraeli túszokat.
„Netanjahu agressziót fokozó tervei kétséget kizáróan megerősítik, hogy célja megszabadulni a túszoktól, és feláldozni őket személyes érdekei és szélsőséges ideológiai napirendje érdekében” – áll a Hamasz csütörtöki közleményében.
A közlemény akkor jelent meg, amikor Netanjahu összehívta biztonsági kabinetjét, hogy szavazzanak a Gázában zajló népirtás kiterjesztéséről. Az izraeli média szerint ez akár a palesztin terület teljes katonai megszállását is jelentheti.
A KAN közszolgálati műsorszolgáltató, meg nem nevezett hivatalos forrásokra hivatkozva, arról számolt be, hogy Netanjahu egy „enyhébb” és „fokozatos” stratégiát javasolt az egyik legérzékenyebb találkozón, mióta a gázai népirtás elkezdődött.
A jelentés szerint a terv arra szólítja fel az izraeli megszálló erőket, hogy haladjanak előre olyan területekre, amelyeket korábban nem támadtak meg, beleértve a Hamasz kiképzőtáboraiként említett központi gázai és Gáza városi helyszíneket – annak ellenére, hogy Eyal Zamir, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke figyelmeztetett.
Csütörtökön korábban a Fox News amerikai hálózat sugárzott egy interjút Netanjahuval, amelyben azt mondta, hogy Izrael át akarja venni az irányítást Gáza felett, de nem akarja „megtartani” vagy „kormányozni” azt.
„Válaszul a háborús bűnös... Benjamin Netanjahu Fox News-nak adott interjújában tett kijelentéseire... Amit tervez, az a népirtás és a kényszerű kitelepítés politikájának folytatása, további bűncselekmények elkövetésével palesztin népünk ellen a Gázai övezetben” – mondta a Hamasz.
„Az arabok csak azt támogatják, amit a palesztinok elfogadnak”
Egy jordániai tisztviselő eközben a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy az arabok „csak azt támogatják, amit a palesztinok elfogadnak és döntenek”, miután Netanjahu kijelentette, hogy Izrael át akarja adni Gázát arab erőknek, amelyek kormányoznák azt.
„A biztonságot Gázában legitim palesztin intézményeknek kell biztosítaniuk” – mondta a forrás.
Netanjahu nem részletezte a kormányzási megállapodásokat, sem azt, hogy mely arab országok vehetnének részt.
2023 októbere óta Izrael gázai népirtása jelentős palesztin áldozatokat követelt. Palesztin tisztviselők jelentései szerint több mint 61 000 palesztin, többségében nők és gyermekek, vesztették életüket Izrael által.
A palesztin WAFA hírügynökség szerint körülbelül 11 000 palesztin félő, hogy a romok alatt van eltemetve a lerombolt otthonokban.
Szakértők szerint a gázai halálos áldozatok valódi száma messze meghaladhatja a hivatalos jelentéseket, és akár 200 000 körül is lehet.
A Hamisz által 2023-ban foglyul ejtett 251 túsz közül 49 maradt Gázában, és 27-et a hadsereg halottnak vél. A Hamasz szerint sok túsz izraeli légicsapásokban vesztette életét.
Izrael körülbelül 11 000 palesztint rabolt el és börtönzött be.