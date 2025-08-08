A palesztin ellenálló csoport, a Hamász azzal vádolta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, akinek szélsőséges rezsimje a Gáza újra megszállásának tervét vitatja, hogy feláldozza az ostromlott enklávéban fogva tartott izraeli túszokat.

„Netanjahu agressziót fokozó tervei kétséget kizáróan megerősítik, hogy célja megszabadulni a túszoktól, és feláldozni őket személyes érdekei és szélsőséges ideológiai napirendje érdekében” – áll a Hamasz csütörtöki közleményében.

A közlemény akkor jelent meg, amikor Netanjahu összehívta biztonsági kabinetjét, hogy szavazzanak a Gázában zajló népirtás kiterjesztéséről. Az izraeli média szerint ez akár a palesztin terület teljes katonai megszállását is jelentheti.

A KAN közszolgálati műsorszolgáltató, meg nem nevezett hivatalos forrásokra hivatkozva, arról számolt be, hogy Netanjahu egy „enyhébb” és „fokozatos” stratégiát javasolt az egyik legérzékenyebb találkozón, mióta a gázai népirtás elkezdődött.

A jelentés szerint a terv arra szólítja fel az izraeli megszálló erőket, hogy haladjanak előre olyan területekre, amelyeket korábban nem támadtak meg, beleértve a Hamasz kiképzőtáboraiként említett központi gázai és Gáza városi helyszíneket – annak ellenére, hogy Eyal Zamir, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke figyelmeztetett.

Csütörtökön korábban a Fox News amerikai hálózat sugárzott egy interjút Netanjahuval, amelyben azt mondta, hogy Izrael át akarja venni az irányítást Gáza felett, de nem akarja „megtartani” vagy „kormányozni” azt.

„Válaszul a háborús bűnös... Benjamin Netanjahu Fox News-nak adott interjújában tett kijelentéseire... Amit tervez, az a népirtás és a kényszerű kitelepítés politikájának folytatása, további bűncselekmények elkövetésével palesztin népünk ellen a Gázai övezetben” – mondta a Hamasz.

