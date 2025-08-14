A Török Köztársaság külügyminisztere, Hakan Fidan, a szíriai Szweida régióban történt legutóbbi összecsapásokban Izrael szerepét bírálva hangot adott Türkiye aggodalmának a szíriai belügyekbe való külső beavatkozás miatt.

„A szweidai történtekért a legnagyobb felelősség Izraelre hárul”-jelentette be Fidan külügyminiszter Ankarában a szíriai külügyminiszter, Esad Hasan Al Shaibanival együtt tartott közös sajtótájékoztatón, melyen hangsúlyozta Türkiye szíriai konfliktus utáni vízióját.

„Az új Szíriának olyan országnak kell lennie, ahol minden nép, vallás és kultúra megőrizhető, és békében élhet egymás mellett. Türkiyeként mi is erre törekszünk”-hangoztatta Fidan.

“Ankara már nem tudja tovább tűrni a kialakult helyzetet, és látjuk, hogy nem hagyják el Szíriát... Ne higgyék, hogy ezt nem vesszük észre” –hangoztatta a török külügyminiszter, aki felszólította a YPG-t, hogy azonnal vessen véget a Türkiye és a régió ellen irányuló fenyegetéseinek, és követelte, hogy a szervezet tagjai és a külföldi militánsok haladéktalanul hagyják el Szíria területét.

Szíria külügyminisztere, Esad Hasan Al Shaibani, felhívta a figyelmet a Szíriában folytatódó külföldi beavatkozásokra, és néhányat „közvetlennek” minősített, amelyek „a szíriai állam gyengítését és törékeny megosztottságot célzó” beavatkozások.

„Semmilyen formában nem áll szándékunkban a drúz közösséget kirekeszteni” – jelentette be a szíriai külügyminiszter, hozzátéve, hogy a Szweida-ban történteket Izrael szította fel azzal a céllal, hogy szektariánus viszályt keltsen a régióban.