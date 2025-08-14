A Török Köztársaság külügyminisztere, Hakan Fidan, a szíriai Szweida régióban történt legutóbbi összecsapásokban Izrael szerepét bírálva hangot adott Türkiye aggodalmának a szíriai belügyekbe való külső beavatkozás miatt.
„A szweidai történtekért a legnagyobb felelősség Izraelre hárul”-jelentette be Fidan külügyminiszter Ankarában a szíriai külügyminiszter, Esad Hasan Al Shaibanival együtt tartott közös sajtótájékoztatón, melyen hangsúlyozta Türkiye szíriai konfliktus utáni vízióját.
„Az új Szíriának olyan országnak kell lennie, ahol minden nép, vallás és kultúra megőrizhető, és békében élhet egymás mellett. Türkiyeként mi is erre törekszünk”-hangoztatta Fidan.
“Ankara már nem tudja tovább tűrni a kialakult helyzetet, és látjuk, hogy nem hagyják el Szíriát... Ne higgyék, hogy ezt nem vesszük észre” –hangoztatta a török külügyminiszter, aki felszólította a YPG-t, hogy azonnal vessen véget a Türkiye és a régió ellen irányuló fenyegetéseinek, és követelte, hogy a szervezet tagjai és a külföldi militánsok haladéktalanul hagyják el Szíria területét.
Szíria külügyminisztere, Esad Hasan Al Shaibani, felhívta a figyelmet a Szíriában folytatódó külföldi beavatkozásokra, és néhányat „közvetlennek” minősített, amelyek „a szíriai állam gyengítését és törékeny megosztottságot célzó” beavatkozások.
„Semmilyen formában nem áll szándékunkban a drúz közösséget kirekeszteni” – jelentette be a szíriai külügyminiszter, hozzátéve, hogy a Szweida-ban történteket Izrael szította fel azzal a céllal, hogy szektariánus viszályt keltsen a régióban.
„Számos a közös érdekünk Türkiyével, és óva intünk attól, hogy káoszt támogassanak Szíriában” – mondta Al-Saibán, arra is kitérve, hogy a „Hasakah Konferencia”, amelyet Szíria északkeleti részeinek képviselői tartottak, sérti a március 10-én aláírt megállapodást a YPG terrorszervezettel.
Március 10-én a szíriai elnökség bejelentette egy megállapodás aláírását, amely a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) állami intézményekbe való integrációját célozza, megerősítve az ország területi egységét és elutasítva minden megosztási kísérletet.
Az SDF-et a terrorszervezet, YPG uralja, amely a PKK szíriai ága.
A szíriai kormány fokozta a biztonsági erőfeszítéseket, mióta tavaly eltávolították Bashar al-Assadot, aki 24 éven át volt hatalmon.
Assad, aki közel 25 évig vezette Szíriát, decemberben Oroszországba menekült, ezzel véget vetve a Baasz Párt 1963 óta tartó uralmának. Januárban új átmeneti kormányzat alakult Ahmad al-Sharaa elnök vezetésével.