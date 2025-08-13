2025. augusztus 13.
A szíriai külügyminiszter, Asaad Hassan Al Shaibani látogatást tesz Türkiyében – jelentette be a török külügyminisztérium hivatalos nyilatkozatában.
„Asaad Hassan Al-Shaibani, Szíria külügyminisztere 2025. augusztus 13-án meglátogatja Türkiyét” – közölte a minisztérium, további részletek nélkül az esemény napirendjéről.
A látogatásra a régióban zajló diplomáciai tevékenységek és a Szíriát, valamint szomszédait érintő biztonsági, humanitárius és politikai kérdésekről folytatott fokozott egyeztetések közepette kerül sor.