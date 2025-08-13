TÉRSÉGI HÍREK
Türkiyébe látogat Szíria külügyminisztere
Ankara megerősítette Asaad Hassan Al Shaibani augusztus 13-i látogatását, de a napirendről egyelőre nincsenek részletek.
Türkiyébe látogat Szíria külügyminisztere
A látogatás a folyamatban lévő regionális diplomáciai tevékenység közepette történt. / AA
2025. augusztus 13.

A szíriai külügyminiszter, Asaad Hassan Al Shaibani látogatást tesz Türkiyében – jelentette be a török külügyminisztérium hivatalos nyilatkozatában.

„Asaad Hassan Al-Shaibani, Szíria külügyminisztere 2025. augusztus 13-án meglátogatja Türkiyét” – közölte a minisztérium, további részletek nélkül az esemény napirendjéről.

A látogatásra a régióban zajló diplomáciai tevékenységek és a Szíriát, valamint szomszédait érintő biztonsági, humanitárius és politikai kérdésekről folytatott fokozott egyeztetések közepette kerül sor.

