A szíriai külügyminiszter, Asaad Hassan Al Shaibani látogatást tesz Türkiyében – jelentette be a török külügyminisztérium hivatalos nyilatkozatában.

„Asaad Hassan Al-Shaibani, Szíria külügyminisztere 2025. augusztus 13-án meglátogatja Türkiyét” – közölte a minisztérium, további részletek nélkül az esemény napirendjéről.