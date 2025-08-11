POLITIKA
2 perc olvasás
Vance: Az orosz-ukrán megállapodás senkit sem fog „nagyon boldoggá” tenni
Az amerikai alelnök kijelentette, hogy Washington olyan megállapodásra törekszik, amelyet mindkét fél el tud fogadni, de valószínűleg mindkét oldal elégedetlen lesz vele.
Vance: Az orosz-ukrán megállapodás senkit sem fog „nagyon boldoggá” tenni
Vance szerint Trump és Zelenszkij találkozója az alaszkai háromoldalú megbeszélés előtt nem lenne eredményes. / AP Archive
2025. augusztus 11.

JD Vance, amerikai alelnök bejelentette, hogy bármilyen megállapodás Oroszország és Ukrajna között valószínűleg nem fog „senkit igazán boldoggá tenni,” miközben a Trump-kormány háromoldalú orosz-amerikai-ukrán csúcstalálkozót próbál megszervezni a vezetők között.

„Valószínűleg mind az oroszok, mind az ukránok elégedetlenek lesznek az eredménnyel,”- mondta Vance vasárnap a Fox News-nak adott interjúban. Eközben emlékeztetett, hogy a Trump-kormány egy olyan tárgyalásos megoldásra törekszik, amelyet mindkét fél elfogadhatónak tartson, és amely lehetővé teszi, hogy viszonylagos békében éljenek, és megszűnjön a vérontás.

Vance szerint egy fontos diplomáciai akadályt sikerült leküzdeni, mivel Donald Trump elnök biztosította Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezését, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

„Az egyik legnagyobb akadály az volt, hogy Vlagyimir Putyin kijelentette, soha nem fog leülni tárgyalóasztalra Zelenszkijjel. Az amerikai elnöknek sikerült változtatni azon.” mondta Vance.

A kormány jelenleg a három vezető találkozójának időpontját próbálja egyeztetni – mondta Vance. Trump és Putyin pénteken az Egyesült Államok Alaszka államában találkozik, hogy megvitassák a háború menetét.

Arra a kérdésre, hogy Putyinnak Trump előtt Zelenszkijjel kell-e tárgyalnia, Vance azt válaszolta, hogy szerinte ez nem lenne „eredményes.”

„Alapvetően úgy gondolom, hogy amerikai elnöknek kell összehoznia ezt a két felet,” mondta.

Javasolt

Putyin csütörtökön kijelentette, hogy nincs kifogása egy háromoldalú találkozó ellen Zelenszkijjel, de a szükséges körülményeket meg kell teremteni. Az NBC News vasárnap arról számolt be, hogy a Fehér Ház meghívhatja az ukrán vezetőt Alaszkába.

Folytatódnak a dróntámadások

Eközben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy két ember életét vesztette egy ukrán dróntámadás következtében a Tula régióban.

A minisztérium szerint a támadás Moszkvát és más régiókat is célba vett.

Két embert kórházba is szállítottak a Moszkva északára eső Tula régióban történt támadás után – közölte Dmitrij Miljajev, Tula kormányzója a Telegramon.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint légvédelmi csapatok vasárnap késő este három óra alatt 27 ukrán drónt semmisítettek meg, köztük 11-et Tula, egyet Moszkva területén, a többit pedig Oroszország déli és nyugati részén található négy régióban.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us