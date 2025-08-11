JD Vance, amerikai alelnök bejelentette, hogy bármilyen megállapodás Oroszország és Ukrajna között valószínűleg nem fog „senkit igazán boldoggá tenni,” miközben a Trump-kormány háromoldalú orosz-amerikai-ukrán csúcstalálkozót próbál megszervezni a vezetők között.

„Valószínűleg mind az oroszok, mind az ukránok elégedetlenek lesznek az eredménnyel,”- mondta Vance vasárnap a Fox News-nak adott interjúban. Eközben emlékeztetett, hogy a Trump-kormány egy olyan tárgyalásos megoldásra törekszik, amelyet mindkét fél elfogadhatónak tartson, és amely lehetővé teszi, hogy viszonylagos békében éljenek, és megszűnjön a vérontás.

Vance szerint egy fontos diplomáciai akadályt sikerült leküzdeni, mivel Donald Trump elnök biztosította Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezését, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

„Az egyik legnagyobb akadály az volt, hogy Vlagyimir Putyin kijelentette, soha nem fog leülni tárgyalóasztalra Zelenszkijjel. Az amerikai elnöknek sikerült változtatni azon.” mondta Vance.

A kormány jelenleg a három vezető találkozójának időpontját próbálja egyeztetni – mondta Vance. Trump és Putyin pénteken az Egyesült Államok Alaszka államában találkozik, hogy megvitassák a háború menetét.

Arra a kérdésre, hogy Putyinnak Trump előtt Zelenszkijjel kell-e tárgyalnia, Vance azt válaszolta, hogy szerinte ez nem lenne „eredményes.”

„Alapvetően úgy gondolom, hogy amerikai elnöknek kell összehoznia ezt a két felet,” mondta.