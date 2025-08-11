Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy országa el fogja ismerni a palesztin államot a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen. Ez a lépés Kanada, az Egyesült Királyság és Franciaország hasonló lépései következtében született.

„Amíg az izraeli és palesztin állam létezése nem válik véglegessé, a béke csak ideiglenes lehet” – mondta újságíróknak vasárnap. „Ausztrália elismeri a palesztin nép jogát egy saját államhoz.”

Albanese hangsúlyozta, hogy Palesztina elismerése a palesztin vezetés kötelezettségvállalásaitól függ.

Hozzátette, hogy a megostromlott Gázai övezetben uralkodó helyzet minden félelmet felülmúlt, és Izrael továbbra is figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot.

Albanese régóta szorgalmazza a kétállami megoldást, miközben a balközép kormánya támogatja Izrael jogát a biztonságos határokon belüli létezéshez, valamint a palesztinok jogát egy saját államhoz.

Globális elismerés

Franciaország és Kanada a múlt hónapban jelentette be, hogy tervezi a palesztin állam elismerését. Az Egyesült Királyság közölte, hogy hasonló lépéseket fog tenni, hacsak Izrael nem kezeli a palesztin területeken kialakult humanitárius válságot, és nem ér el tűzszünetet.