Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy országa el fogja ismerni a palesztin államot a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen. Ez a lépés Kanada, az Egyesült Királyság és Franciaország hasonló lépései következtében született.
„Amíg az izraeli és palesztin állam létezése nem válik véglegessé, a béke csak ideiglenes lehet” – mondta újságíróknak vasárnap. „Ausztrália elismeri a palesztin nép jogát egy saját államhoz.”
Albanese hangsúlyozta, hogy Palesztina elismerése a palesztin vezetés kötelezettségvállalásaitól függ.
Hozzátette, hogy a megostromlott Gázai övezetben uralkodó helyzet minden félelmet felülmúlt, és Izrael továbbra is figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot.
Albanese régóta szorgalmazza a kétállami megoldást, miközben a balközép kormánya támogatja Izrael jogát a biztonságos határokon belüli létezéshez, valamint a palesztinok jogát egy saját államhoz.
Globális elismerés
Franciaország és Kanada a múlt hónapban jelentette be, hogy tervezi a palesztin állam elismerését. Az Egyesült Királyság közölte, hogy hasonló lépéseket fog tenni, hacsak Izrael nem kezeli a palesztin területeken kialakult humanitárius válságot, és nem ér el tűzszünetet.
Emmanuel Macron francia elnök júliusban kijelentette, hogy tervezi Palesztina elismerését a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen. Néhány nappal később, miután Keir Starmer brit kormányfőre nehezedett a közvélemény által gyakorolt nyomás, szintén bejelentette, hogy az Egyesült Királyság el fogja ismerni Palesztinát a szeptemberi ENSZ Közgyűlésen.
Mark Carney kanadai miniszterelnök nemsokára bejelentette, hogy országa el fogja ismerni Palesztinát, hivatkozva Kanada elkötelezettségére a kétállami megoldás mellett.
Netanjahu reagálása
Izrael elítélte az országok döntését, hogy támogatják a palesztin állam megalapítását, és azt állította, hogy ezek a lépések a palesztin ellenálló csoportot, a Hamaszt jutalmazzák.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap újságíróknak elmondta, hogy a legtöbb izraeli állampolgár ellenzi egy palesztin állam megalapítását, mivel úgy vélik, hogy ez nem békét, hanem háborút hozna, miközben több ezer tüntető árasztotta el az utcákat Tel-Avivban, tiltakozva az ellen, hogy Netanjahu fokozza a brutalitást, amelyet közel két éve alkalmaz és elrendelheti a Gázai övezet teljes megszállására vonatkozó tervet.
„Az, hogy az európai országok és Ausztrália beleesnek ebbe a csapdába... Ez csalódást kelt, szerintem szégyenletes. Azonban ez nem fogja megváltoztatni az álláspontunkat” – mondta Netanjahu.
Annak ellenére, hogy Izrael és az Egyesült Államok azt állítja, hogy Palesztina az, amely elutasítja a békét, Netanjahu többször is kijelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, soha nem alakul meg palesztin állam.