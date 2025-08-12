Az EU vezetői kedden hangsúlyozták „Ukrajna veleszületett jogát arra, hogy maga válassza meg sorsát”, mindössze három nappal azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök találkozott volna orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.

„Mi, az Európai Unió vezetői, üdvözöljük Trump elnök erőfeszítéseit az orosz-ukrán háború befejezése és Ukrajna számára igazságos, tartós béke és biztonság megteremtése érdekében” –így áll a nyilatkozatban.

„Az igazságos és tartós békének, amely stabilitást és biztonságot hoz, tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, beleértve a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás elveit, valamint azt, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai vezetők szerdán találkoznak Trumppal.

Trump homályosan fogalmazott a pénteki Putyinnal való találkozóval kapcsolatos várakozásairól, „ismerkedő találkozónak” nevezve azt, amely során felmérné az orosz vezető elképzeléseit az ukrajnai háború befejezéséről.

Zelenszkij kizárta, hogy átengedjen olyan területeket, amelyeket erőszakkal foglaltak el. Trump – aki februárban a Fehér Házban nyilvánosan bírálta Zelenszkijt – azt mondta, hogy kissé zavarja az ukrán elnök álláspontja, és ragaszkodott ahhoz, hogy területcserékre lenne szükség.

„Lesz némi csere, lesznek változások a területeken” – mondta.