Az EU vezetői kedden hangsúlyozták „Ukrajna veleszületett jogát arra, hogy maga válassza meg sorsát”, mindössze három nappal azelőtt, hogy Donald Trump amerikai elnök találkozott volna orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.
„Mi, az Európai Unió vezetői, üdvözöljük Trump elnök erőfeszítéseit az orosz-ukrán háború befejezése és Ukrajna számára igazságos, tartós béke és biztonság megteremtése érdekében” –így áll a nyilatkozatban.
„Az igazságos és tartós békének, amely stabilitást és biztonságot hoz, tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, beleértve a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás elveit, valamint azt, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.”
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai vezetők szerdán találkoznak Trumppal.
Trump homályosan fogalmazott a pénteki Putyinnal való találkozóval kapcsolatos várakozásairól, „ismerkedő találkozónak” nevezve azt, amely során felmérné az orosz vezető elképzeléseit az ukrajnai háború befejezéséről.
Zelenszkij kizárta, hogy átengedjen olyan területeket, amelyeket erőszakkal foglaltak el. Trump – aki februárban a Fehér Házban nyilvánosan bírálta Zelenszkijt – azt mondta, hogy kissé zavarja az ukrán elnök álláspontja, és ragaszkodott ahhoz, hogy területcserékre lenne szükség.
„Lesz némi csere, lesznek változások a területeken” – mondta.
Trump azonban azt is kijelentette, hogy közölni fogja Putyinnal: „véget kell vetni ennek a háborúnak.”
Alaszkai csúcstalálkozó
Trump Zelenszkij kritikáját sem hagyta ki, megjegyezve, hogy Ukrajna vezetője a háború teljes időtartama alatt hatalmon volt, és „semmi sem történt” ez idő alatt. Ezt szembeállította Putyinnal, aki évtizedek óta vitathatatlan hatalmat gyakorol Oroszországban.
Nem világos, hogy az európaiak nyugtalanok voltak-e Trump azon kijelentése miatt, hogy pénteken Oroszországba utazik, hogy találkozzon Putyinnal.
A csúcstalálkozóra az Egyesült Államok Alaszkai államában kerül sor, amelyet a 18. században Oroszország gyarmatosított, míg II. Sándor cár 1867-ben el nem adta az Egyesült Államoknak.
Az európai országok attól tartanak, hogy ha Putyin győz Ukrajnában, akkor következő célpontként valamelyiküket szemelheti ki.