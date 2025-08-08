Hakan Fidan külügyminiszter augusztus 9-én Egyiptomba utazik egy magas szintű diplomáciai látogatás alkalmából, amelynek keretében találkozik Abdel Fattah al Sisi egyiptomi elnökkel is – közölték török diplomáciai források.

A látogatásra a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulója alkalmából kerül sor, és ez Fidan második kairói útja ebben az évben. Korábban március 23-án vett részt az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) és az Arab Liga Gázai Kapcsolattartó Csoportjának ülésén.

Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter február 4-én látogatott Türkiyébe, és a két miniszter legutóbb júniusban találkozott az OIC Külügyminiszteri Tanácsának 51. ülésén Isztambulban.

A Gázai válság áll a napirenden

A kairói megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok, a regionális fejlemények és a többdimenziós együttműködés erősítése áll majd. Várhatóan a gázai helyzet lesz a tárgyalások fő témája, ahol mindkét fél véleményt cserél a Hamász és Izrael közötti tűzszüneti tárgyalásokról, amelyeket Egyiptom, Katar és az Egyesült Államok közvetít, valamint összehangolják erőfeszítéseiket a humanitárius segélyek gyors és akadálytalan eljuttatása érdekében..

Fidan várhatóan hangsúlyozza majd, hogy Izrael lépései aláássák a kétállami megoldást, és a Gáza annektálására irányuló legutóbbi lépései a legnagyobb akadályt jelentik a regionális béke és stabilitás szempontjából.