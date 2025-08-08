TÜRKİYE
Egyiptomba látogat Fidan külügyminiszter
Hakan Fidan látogatása az Ankara és Kairó közötti új diplomáciai kezdeményezések részeként valósul meg. A gázai válság a két ország közötti együttműködés alapvető elemeként kerül előtérbe.
Fidan második kairói látogatása ez idén, a március 23-i OIC-találkozón való részvétele után. / Fotó: AA Archívum
Hakan Fidan külügyminiszter augusztus 9-én Egyiptomba utazik egy magas szintű diplomáciai látogatás alkalmából, amelynek keretében találkozik Abdel Fattah al Sisi egyiptomi elnökkel is – közölték török diplomáciai források.

A látogatásra a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulója alkalmából kerül sor, és ez Fidan második kairói útja ebben az évben. Korábban március 23-án vett részt az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) és az Arab Liga Gázai Kapcsolattartó Csoportjának ülésén.

Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter február 4-én látogatott Türkiyébe, és a két miniszter legutóbb júniusban találkozott az OIC Külügyminiszteri Tanácsának 51. ülésén Isztambulban.

A Gázai válság áll a napirenden

A kairói megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok, a regionális fejlemények és a többdimenziós együttműködés erősítése áll majd. Várhatóan a gázai helyzet lesz a tárgyalások fő témája, ahol mindkét fél véleményt cserél a Hamász és Izrael közötti tűzszüneti tárgyalásokról, amelyeket Egyiptom, Katar és az Egyesült Államok közvetít, valamint összehangolják erőfeszítéseiket a humanitárius segélyek gyors és akadálytalan eljuttatása érdekében..

Fidan várhatóan hangsúlyozza majd, hogy Izrael lépései aláássák a kétállami megoldást, és a Gáza annektálására irányuló legutóbbi lépései a legnagyobb akadályt jelentik a regionális béke és stabilitás szempontjából.

A miniszterek áttekintik a július 28. és 30. között New Yorkban megrendezett Nemzetközi Palesztina Konferencia eredményeit, amelyen Türkiye is részt vett, és megvitatják a Gáza újjáépítésének támogatására irányuló együttműködést – egy olyan kezdeményezést, amelyet Türkiye már korábban is támogatott egy Dzsiddában tartott OIC találkozón.

Regionális és kétoldalú prioritások

A tárgyalások során szó lesz Líbia, Szudán, Szomália, valamint Észak- és Kelet-Afrika és a Száhel-övezet fejleményeiről is, és arról, hogy a két ország hogyan járulhat hozzá közösen a regionális stabilitáshoz.

Türkiye és Egyiptom kétoldalú kapcsolatai az elmúlt években lendületet kaptak a gyakori kapcsolattartás és kölcsönös látogatások révén. Idén ünneplik a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének századik évfordulóját, a következő Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülését pedig 2026-ra tervezik Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnök és Abdel Fattah al Sisi elnök elnöksége alatt. Az első találkozót 2024 szeptemberében Ankarában tartották meg.

Egyiptom továbbra is Türkiye legnagyobb kereskedelmi partnere Afrikában, a kétoldalú kereskedelem 2024-ben elérte a 8,8 milliárd dollárt. Mindkét fél célja, hogy ezt az összeget a következő években 15 milliárd dollárra növeljék. A török befektetések értéke Egyiptomban körülbelül 3,5 milliárd dollár.

A látogatás egy olyan időszakban történik, amikor Ankara és Kairó között megújult a diplomáciai együttműködés, amelynek központi eleme a gázai válság kezelése.

