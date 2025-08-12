Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „új offenzív műveletekre” készül, nem pedig tűzszünetre.

„Semmi jel nem utal arra, hogy az oroszok olyan jeleket kaptak volna, amelyek arra ösztönöznék őket, hogy készüljenek egy háború utáni helyzetre” – mondta hétfő esti beszédében.

“A hírszerzési és katonai jelentések azt mutatják, hogy Putyin csak arra törekszik, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal való találkozót személyes győzelemként mutassa be, majd pontosan ugyanúgy folytassa, mint korábban, ugyanolyan nyomást gyakorolva Ukrajnára, mint eddig”-jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy „semmi jel nem utal arra”, hogy Oroszország a békére készülne, hozzátéve, hogy a csapatok átcsoportosítása további támadások előkészületeire utal.

„Ha valaki a békére készül, nem így cselekszik” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy Kijev továbbra is tájékoztatja partnereit a harctéri helyzetről, a diplomáciai fejleményekről és Oroszország jövőbeli terveiről.