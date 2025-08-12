Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „új offenzív műveletekre” készül, nem pedig tűzszünetre.
„Semmi jel nem utal arra, hogy az oroszok olyan jeleket kaptak volna, amelyek arra ösztönöznék őket, hogy készüljenek egy háború utáni helyzetre” – mondta hétfő esti beszédében.
“A hírszerzési és katonai jelentések azt mutatják, hogy Putyin csak arra törekszik, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal való találkozót személyes győzelemként mutassa be, majd pontosan ugyanúgy folytassa, mint korábban, ugyanolyan nyomást gyakorolva Ukrajnára, mint eddig”-jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy „semmi jel nem utal arra”, hogy Oroszország a békére készülne, hozzátéve, hogy a csapatok átcsoportosítása további támadások előkészületeire utal.
„Ha valaki a békére készül, nem így cselekszik” – mondta Zelenszkij.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy Kijev továbbra is tájékoztatja partnereit a harctéri helyzetről, a diplomáciai fejleményekről és Oroszország jövőbeli terveiről.
Alaszkai csúcstalálkozó
Donald Trump amerikai elnök az elmúlt héten bejelentette, hogy Alaszkában fogadja Putyint egy közelgő csúcstalálkozón, amely az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra irányul.
Az európai vezetők attól tartanak, hogy Putyin és Trump összefoghat, hogy elfogadhatatlan kompromisszumokat kényszerítsenek ki, ezért szerdán külön-külön terveznek beszélni Zelenszkijjel és Trumppal.
Trump kijelentette, hogy területcserékre lenne szükség, amit Zelenszkij később kizárt.
Friedrich Merz német kancellár meghívta a francia, brit és más európai vezetőket, valamint az EU és a NATO vezetőit, hogy szerdán virtuális megbeszéléseket folytassanak.