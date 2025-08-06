Egy amerikai tisztviselő a Reuters hírügynökségnek adott információja szerint Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban fogadja Örményország és Azerbajdzsán vezetőit béketárgyalások keretében.

A tisztviselő keddi nyilatkozatában jelezte, hogy a békeegyezmény kereteit pénteki találkozón lehet majd ismertetni.

A Washington Post volt az első médiaorgánum, amely hírt adott a tárgyalásokról.

Az Azerbajdzsán és Örményország közötti kapcsolatok 1991-ben feszültté váltak, amikor az örmény hadsereg elfoglalta Karabahot és hét szomszédos régiót, köztük Kelbecert, amelyeket nemzetközi szinten Azerbajdzsán részének ismertek el.