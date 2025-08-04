Donald Trump Moszkva ellen új szankciók bevezetésére kitűzött határidő előtt megerősítette, hogy a jövő héten Oroszországba látogat különleges megbízottja, Steve Witkoff.

Trump elmondta, hogy egy online vitát követően két nukleáris tengeralattjárót küldött a régióba. Trump nem adott tájékoztatást arról, hogy a hadsereg által titokban tartott tengeralattjárók nukleáris energiával vagy nukleáris fegyverekkel vannak-e felszerelve.

Ez a nukleáris fenyegetés akkor érkezett, amikor Trump a jövő hét végéig adott időt Oroszországnak, hogy lépéseket tegyen az ukrajnai háború befejezésére, vagy új szankciókkal kell szembenéznie.

A republikánus vezető Witkoff látogatásával kapcsolatban azt mondta: „Azt hiszem, jövő héten, szerdán vagy csütörtökön”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Trump Kreml-kapcsolatainak javítására irányuló erőfeszítései megtorpanása előtt több alkalommal is találkozott Witkoffal Moszkvában.

Amikor újságírók azt kérdezték, hogy Witkoff milyen üzenetet fog Moszkvának átadni, és mit tehet Oroszország a szankciók elkerülése érdekében, Trump így válaszolt: „Igen, kössetek olyan megállapodást, amelynek keretében nem ölnek embereket.”

„Másodlagos adók”

Trump korábban azt mondta, hogy az új intézkedések „másodlagos vámokat” jelenthetnek, amelyek Oroszország többi kereskedelmi partnerét, például Kínát és Indiát érintik. Ez tovább nehezítheti Oroszország helyzetét, de komoly nemzetközi feszültségeket is okozhat.