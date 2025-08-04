Donald Trump Moszkva ellen új szankciók bevezetésére kitűzött határidő előtt megerősítette, hogy a jövő héten Oroszországba látogat különleges megbízottja, Steve Witkoff.
Trump elmondta, hogy egy online vitát követően két nukleáris tengeralattjárót küldött a régióba. Trump nem adott tájékoztatást arról, hogy a hadsereg által titokban tartott tengeralattjárók nukleáris energiával vagy nukleáris fegyverekkel vannak-e felszerelve.
Ez a nukleáris fenyegetés akkor érkezett, amikor Trump a jövő hét végéig adott időt Oroszországnak, hogy lépéseket tegyen az ukrajnai háború befejezésére, vagy új szankciókkal kell szembenéznie.
A republikánus vezető Witkoff látogatásával kapcsolatban azt mondta: „Azt hiszem, jövő héten, szerdán vagy csütörtökön”.
Vlagyimir Putyin orosz elnök Trump Kreml-kapcsolatainak javítására irányuló erőfeszítései megtorpanása előtt több alkalommal is találkozott Witkoffal Moszkvában.
Amikor újságírók azt kérdezték, hogy Witkoff milyen üzenetet fog Moszkvának átadni, és mit tehet Oroszország a szankciók elkerülése érdekében, Trump így válaszolt: „Igen, kössetek olyan megállapodást, amelynek keretében nem ölnek embereket.”
„Másodlagos adók”
Trump korábban azt mondta, hogy az új intézkedések „másodlagos vámokat” jelenthetnek, amelyek Oroszország többi kereskedelmi partnerét, például Kínát és Indiát érintik. Ez tovább nehezítheti Oroszország helyzetét, de komoly nemzetközi feszültségeket is okozhat.
A washingtoni nyomás ellenére Oroszország folytatta támadásait nyugatbarát szomszédja ellen. Putyin pénteki nyilatkozatában kijelentette, hogy békét akar, de a közel három és fél éve tartó konfliktus befejezésére vonatkozó követelései nem változtak.
„Oroszországnak és Ukrajnának biztonságát garantáló, mindkét felet kielégítő, szilárd alapokon nyugvó, tartós és stabil békére van szükségünk” – mondta Putyin, hozzátéveö hogy Oroszország feltételei változatlanok maradnak.
Oroszország gyakran követelte, hogy Ukrajna mondjon le NATO-tagsági törekvéseiről, és adja át Moszkvának a négy annektált régió feletti ellenőrzést. Kijev ezeket a követeléseket elfogadhatatlannak minősítette.
Ukrajna vasárnap egy drón támadást hajtott végre egy szocsii olajraktárban, amely a 2014-es téli olimpiai játékok helyszíne volt. Kijev bejelentette, hogy az elmúlt hetekben saját területére irányuló orosz támadások növekedésére válaszul fokozni fogja légi támadásait. Ezekben a támadásokban több tucat civil vesztette életét.
Az orosz védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy légvédelmi rendszerei éjszaka 61 ukrán drón támadást hárítottak el. Ukrajna katonai vezetése hétfő reggel a Telegramon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy a déli Herszon régióban egy ember meghalt az orosz bombázásokban.
Volodimir Zelenskiy ukrán elnök vasárnap közölte, hogy a júliusban Isztambulban Oroszországgal folytatott tárgyalások után előkészületek folynak egy fogolycsere-megállapodásra, amelynek eredményeként 1200 ukrán katona térhet haza.
Trump második elnöki ciklusát azzal a reménnyel kezdte, hogy a 2022 februárjában Oroszország által szomszédja ellen indított katonai művelet óta tartó ukrajnai háború hamarosan véget ér.
Az elmúlt hetekben azonban Trump egyre inkább hangot adott Putyin iránti csalódottságának Moszkva megállíthatatlan támadásai miatt.