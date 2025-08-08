Izrael biztonsági kabinetje, amely szélsőséges minisztereket is magában foglal, jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök vitatott tervét Gáza városának újraelfoglalására.
A csütörtökön kezdődött kabinetülést követően péntek hajnalban jelentették be a döntést. Ez Netanjahu azon tervének benyújtása után történt, amely szerint az izraeli hadsereg az egész enklávét újra elfoglalná, amelynek 75 százaléka már izraeli megszállás alatt áll.
Az ülésre akkor került sor, amikor Netanjahu egyre nagyobb nyomás alá került otthon és külföldön, hogy megállapodást kössön a palesztin ellenállási csoportok által Gázában tartott foglyok megmentésére, és hogy a népirtás sújtotta területet visszahozza az éhínség szélére sodródott állapotból.
Netanjahu egy fokozatos tervet mutatott be Gáza ellenőrzésének megszerzésére a nagy téttel bíró ülésen – számolt be a helyi média.
A közszolgálati KAN műsorszolgáltató, névtelen hivatalos forrásokra hivatkozva, azt közölte, hogy Netanjahu egy „enyhe” és „fokozatos” stratégiát javasolt az egyik legérzékenyebb ülésen, amelyre a gázai népirtás kezdete óta sor került.
A jelentés szerint a terv arra szólít fel, hogy az izraeli megszálló erők olyan területekre is előrenyomuljanak, amelyeket korábban nem támadtak meg, beleértve az úgynevezett „Hamasz kiképző táborokat” Gáza központjában és magát Gáza városát – annak ellenére, hogy Eyal Zamir vezérkari főnök figyelmeztetéseket tett.
A terv első lépése Gáza város lakóinak déli irányba történő kitelepítése, majd a város bekerítése és további szárazföldi behatolások végrehajtása a sűrűn lakott területeken – közölték a források a KAN-nal.
Több miniszter állítólag elutasította bármilyen tervet, amely nem biztosítja Gáza teljes területi ellenőrzését. Aryeh Deri, az ultraortodox Shas párt vezetője figyelmeztetett, hogy a háború elhúzódása politikai költségekkel járhat, és veszélyeztetheti a túszok életét.
Deri, aki tárca nélküli miniszter, arra kérte a minisztereket, hogy vegyék figyelembe a hadsereg értékeléseit, mondván, hogy Netanjahu terve „folyamatos politikai károkat” okozhat, és nagyobb veszélybe sodorhatja a foglyokat – jelentette a KAN.
Zamir megismételte ellenállását bármilyen tervvel szemben, amely Gáza teljes újraelfoglalását célozza. Kulcsfontosságú kockázatokra hívta fel a figyelmet, beleértve a túszok veszélyeztetését, az izraeli csapatok és tartalékosok kimerülését, valamint Izrael nemzetközi legitimitásának károsodását.
Az ülés előtt Netanjahu az amerikai Fox News csatornán nyilatkozott, ahol kijelentette, hogy a kormány célja Gáza teljes ellenőrzése.
„Szándékunkban áll” – válaszolta Netanjahu arra a kérdésre, hogy Izrael átveszi-e Gáza teljes ellenőrzését.
Amikor arról kérdezték, hogy Izrael ismét ellenőrizné-e Gázát, ahogy 1967 és 2005 között tette, Netanjahu így válaszolt: „Nos, nem akarjuk megtartani. Biztonsági peremvonalat akarunk. Nem akarjuk kormányozni.”
„Arab erőknek akarjuk átadni, akik megfelelően kormányozhatják, anélkül, hogy fenyegetnének minket, és jobb életet biztosítanak a gázaiaknak. Ez nem lehetséges a Hamasz mellett” – mondta.
Az ülés kezdetekor több százan tüntettek a miniszterelnöki hivatal közelében Nyugat-Jeruzsálemben, ahol a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást követeltek.
Csütörtökön korábban túszok hozzátartozói hajóval indultak el Askelon (arabul Aszkalán) kikötőjéből, hogy megpróbáljanak közelebb kerülni az ostromlott Gázához.
A szervezők azt mondták, hogy „a lehető legközelebb szeretnének kerülni szeretteikhez”.
A családok elítélték Netanjahu tervét a népirtás kiterjesztésére. Jehuda Cohen, Nimrod Cohen izraeli katona apja a hajóról azt mondta, hogy Netanjahu csak azért hosszabbítja meg a népirtást, hogy kielégítse a rezsimjében lévő szélsőségeseket, és megakadályozza annak összeomlását.
„Netanjahu csak magáért dolgozik” – mondta, és arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást Netanjahura a népirtás leállítása és fia megmentése érdekében.
Izrael 2023 októbere óta népirtást hajt végre Gázában. A palesztinok több mint 62 000 ember halálát jegyezték fel, akik többsége nő és gyermek.
A palesztin WAFA hírügynökség szerint körülbelül 11 000 palesztin félő, hogy az elpusztított otthonok romjai alatt van eltemetve.
Szakértők azonban azt állítják, hogy a valós halálozási szám jelentősen meghaladja a gázai hatóságok által jelentett adatokat, és körülbelül 200 000-re tehető.
A Hamasz 2023-as támadása során elfogott 251 túszból 49-et még mindig Gázában tartanak, köztük 27-et, akikről a hadsereg szerint már meghaltak. A palesztinok szerint sok túsz azóta vesztette életét, hogy Izrael válogatás nélküli csapásokat mért Gázára.
Izrael körülbelül 11 000 palesztint tartóztatott le és zárt börtönbe.
Szerdán Izrael Katz védelmi miniszter a közösségi médiában azt írta, hogy „a vezérkari főnöknek joga és kötelessége kifejezni álláspontját”, de a hadseregnek végső soron tiszteletben kell tartania a kormány által elfogadott politikákat.
A hadsereg csütörtökön kiadott nyilatkozatában Zamir hangsúlyozta függetlenségét, és megfogadta, hogy „továbbra is félelem nélkül kifejezzük álláspontunkat”.
„Nem elméleti kérdésekkel foglalkozunk – élet és halál kérdéseivel, az állam védelmével, és ezt úgy tesszük, hogy közvetlenül a katonáink és polgáraink szemébe nézünk” – mondta Zamir a nyilatkozatban.
Eközben Gázában egyre nagyobb a félelem attól, hogy mit jelentene az izraeli népirtás kiterjesztése.
„A szárazföldi műveletek több pusztítást és halált jelentenek. Nincs biztonságos hely sehol” – mondta Ahmad Salem, 45 éves.
„Ha Izrael újraindítja és kiterjeszti szárazföldi műveleteit, mi leszünk az első áldozatok.”
