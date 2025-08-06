POLITIKA
Az Egyesült Államok különleges képviselője szerdán tárgyalásokat folytat az orosz hatóságokkal
Trump kijelentette, hogy Washington új szankciókat fog bevezetni az orosz energiát vásárló országok ellen, miután Witkoff tárgyalásokat folytatott a Kreml tisztviselőivel.
21 órája

Trump kijelentette, hogy Washington új szankciókat fog bevezetni az orosz energiát vásárló országok ellen, miután Witkoff tárgyalásokat folytatott a Kreml tisztviselőivel.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy különleges képviselője, Steve Witkoff szerdán tárgyalásokat folytat az orosz hatóságokkal. A Fehér Ház további szankciókat fontolgat Moszkva ukrajnai háborús tevékenységének következtében.

Trump kedden újságíróknak nyilatkozva elmondta: „Holnap tárgyalásunk lesz Oroszországgal. Meglátjuk, mi lesz az eredménye.”

Trump elkerülte annak megerősítését, hogy az Egyesült Államok 100%-os vámot vet-e ki azokra az országokra, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, beleértve Kínát is.

„Soha nem említettem százalékot, de fontos lépéseket fogunk tenni ebben a kérdésben. Hamarosan meglátjuk, mi fog történni”-hangoztatta Trump, arra is kitérve, hogy a szerdai tárgyalások után az Egyesült Államok be fogja jelenteni az új szankciókkal kapcsolatos döntését.

Trump bejelentette, hogy ha Oroszország nem köt tűzszüneti megállapodást Ukrajnával, az Egyesült Államok fokozni fogja a nyomást.

A külügyminisztérium szóvivője, Tammy Bruce keddi nyilatkozatában megerősítette Witkoff moszkvai látogatását.

„Megerősíthetem, hogy a látogatásra sor kerül. A tárgyalások tartalmáról azonban nem adhatok részleteket”-jelentette Bruce, hangsúlyozva, hogy Trump elnök „nem elégedett” Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Moszkva hozzáállásával, de „továbbra is ragaszkodik a diplomáciai megoldásokhoz” a háború befejezése érdekében.

A Fehér Ház fokozza figyelmeztetéseit az orosz energiaimportot folytató országok felé, és ezeket a vásárlásokat „a Kreml háborús gépezetének mentőövének” nevezi.

