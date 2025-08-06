Trump kijelentette, hogy Washington új szankciókat fog bevezetni az orosz energiát vásárló országok ellen, miután Witkoff tárgyalásokat folytatott a Kreml tisztviselőivel.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy különleges képviselője, Steve Witkoff szerdán tárgyalásokat folytat az orosz hatóságokkal. A Fehér Ház további szankciókat fontolgat Moszkva ukrajnai háborús tevékenységének következtében.

Trump kedden újságíróknak nyilatkozva elmondta: „Holnap tárgyalásunk lesz Oroszországgal. Meglátjuk, mi lesz az eredménye.”

Trump elkerülte annak megerősítését, hogy az Egyesült Államok 100%-os vámot vet-e ki azokra az országokra, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, beleértve Kínát is.

„Soha nem említettem százalékot, de fontos lépéseket fogunk tenni ebben a kérdésben. Hamarosan meglátjuk, mi fog történni”-hangoztatta Trump, arra is kitérve, hogy a szerdai tárgyalások után az Egyesült Államok be fogja jelenteni az új szankciókkal kapcsolatos döntését.