Oroszország és az Egyesült Államok még egyszer szeretne tartani tárgyalásokat– így fogalmazott szerdán az orosz RIA állami hírügynökség, idézve Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azon nyilatkozatát, miszerint mindez az ukrajnai konfliktus miatt történt folyamatos feszültségek közepette történik.
Azonban a diplomáciai előrelépés továbbra is bizonytalan, mivel Zaharova a RIA-nak elmondta, hogy Kijev és szövetségesei elutasítják a kompromisszum lehetőségét az ukrajnai konfliktus rendezésében.
Oroszország légitámadást indított Kijev ellen
Eközben Ukrajna légvédelmi egységei Kijev elleni orosz légitámadás visszaverésén dolgoztak – közölte szerdán a város katonai vezetése. Országszerte légiriadók voltak érvényben, miután az ukrán légierő rakéta- és dróntámadásokra figyelmeztetett.
„Légvédelem működik Kijevben! Maradjanak óvóhelyeken, amíg a riadót fel nem oldják!” – írta Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.
Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva elvárja az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások folytatását, de „az új területi realitásokat” el kell ismerni, és új biztonsági garanciarendszereket kell kialakítani.
„Ahhoz, hogy a béke tartós legyen, az új területi realitásokat ... el kell ismerni és nemzetközi jogi értelemben formalizálni kell” – mondta Lavrov az indonéz Kompas újságnak adott interjújában.
„Oroszország és Ukrajna számára új biztonsági garanciarendszert kell kialakítani”
Ukrajna szerint nem Oroszország döntheti el, hogy Kijev mit csatlakozhat vagy nem, míg a NATO kijelentette, hogy Oroszországnak nincs vétójoga a szövetség tagságával kapcsolatban, amelyet 1949-ben hoztak létre a Szovjetunió jelentette fenyegetés ellensúlyozására.
Donald Trump amerikai elnök, aki augusztus közepén Alaszkában csúcstalálkozót tartott Putyinnal, majd találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint kulcsfontosságú európai és NATO-szövetségi vezetőkkel a háború befejezésére tett erőfeszítések részeként, kedden kijelentette, hogy „nagyon csalódott” az orosz vezetőben.
Trump arra számított, hogy Zelenszkij és Putyin találkozik a csúcstalálkozó után. Zelenszkij szerint Oroszország mindent megtesz a találkozó megakadályozása érdekében, míg Oroszország azt állítja, hogy az ilyen találkozó napirendje még nincs kész.
Lavrov elmondta, hogy az orosz és ukrán delegációk vezetői közvetlen kapcsolatban állnak egymással.