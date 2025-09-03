Oroszország és az Egyesült Államok még egyszer szeretne tartani tárgyalásokat– így fogalmazott szerdán az orosz RIA állami hírügynökség, idézve Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azon nyilatkozatát, miszerint mindez az ukrajnai konfliktus miatt történt folyamatos feszültségek közepette történik.

Azonban a diplomáciai előrelépés továbbra is bizonytalan, mivel Zaharova a RIA-nak elmondta, hogy Kijev és szövetségesei elutasítják a kompromisszum lehetőségét az ukrajnai konfliktus rendezésében.

Oroszország légitámadást indított Kijev ellen

Eközben Ukrajna légvédelmi egységei Kijev elleni orosz légitámadás visszaverésén dolgoztak – közölte szerdán a város katonai vezetése. Országszerte légiriadók voltak érvényben, miután az ukrán légierő rakéta- és dróntámadásokra figyelmeztetett.

„Légvédelem működik Kijevben! Maradjanak óvóhelyeken, amíg a riadót fel nem oldják!” – írta Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva elvárja az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások folytatását, de „az új területi realitásokat” el kell ismerni, és új biztonsági garanciarendszereket kell kialakítani.