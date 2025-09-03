Kína először mutatta be a nyilvánosságnak szárazföldi, tengeri és légi nukleáris erejét egy nagy katonai parádén, amelyen megemlékezett a Japán felett aratott győzelméről és a második világháború végéről.
A Xinhua állami hírügynökség arról számolt be, hogy a szerdai parádén Peking teljes nukleáris triádját bemutatták, amely a JingLei-1 légi indítású, hosszú hatótávolságú rakétát, a JuLang-3 tengeralattjáróról indítható interkontinentális rakétát, a DongFeng-61 szárazföldi interkontinentális rakétát, valamint a DongFeng-31 interkontinentális ballisztikus rakéta új változatát tartalmazza.
A kínai állami média a fegyvereket az ország stratégiai „ütőkártyáinak” nevezte, kiemelve szerepüket a nemzeti szuverenitás, a biztonság és az ország becsületének védelmében.
Elemzők szerint a bemutató hangsúlyozta Peking képességét, hogy szárazföldön, tengeren és levegőben is megtorló csapásokat hajtson végre – ez a modern nukleáris elrettentés egyik alapvető eleme.
A parádé egy olyan időszakban zajlott, amikor Kína nukleáris arzenálja rekordsebességgel bővült.
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) becslése szerint Peking készlete 2025 elején körülbelül 600 robbanófejet ért el, 2023 óta évente körülbelül 100 darabbal nőtt. Ez a nukleáris hatalmak között a legmagasabb növekedésnek számít.