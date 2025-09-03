Donald Trump, amerikai elnök kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „nagy csalódást okozott neki, mivel patthelyzetbe hozta a Putyin-Zelenszkij találkozó tervét.
„Nagyon csalódott vagyok benne. Mindig jó kapcsolatban voltunk vele, de most nagyon csalódott vagyok” – mondta Trump kedden a Scott Jennings rádióműsorban.
Ezek a nyilatkozatok előzménye, hogy Trump augusztusban mindkét vezetővel folytatott megbeszélést. Három nappal azután, hogy augusztus 15-én találkozott Putyinnal találkozott Alaszkában, Trump Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel folytatott megbeszélést a Fehér Házban.
Trump akkor azt mondta, hogy létrejön Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közvetlen találkozója, amely végül egy háromoldalú megbeszéléshez vezetne, amelyen ő maga is részt venne.
A Kreml azonban ezt a lehetőséget elutasította, és Szergej Lavrov külügyminiszter szerdai nyilatkozatában megerősítette, hogy a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az „új területi realitásokat” elismerik és jogi megállapodások révén formalizálják.
Lavrov azt is kijelentette, hogy bármilyen megállapodásnak mindkét fél számára biztonsági garanciákat kell tartalmaznia, valamint biztosítania kell Ukrajna „semleges, el nem kötelezett és nukleáris fegyverektől mentes státuszát.”
Trump kijelentette, hogy Oroszország büntetésekkel nézhet szembe, ha a találkozó nem valósul meg. „Igen, lesznek következmények” – mondta újságíróknak az Ovális Irodában. „Meglátjuk, mi lesz, mit fognak tenni és hogyan alakulnak a dolgok. Kiemelt figyelemmel kísérem a helyzetet.” – tette hozzá.
Trump korábban figyelmeztette Moszkvát, hogy „súlyos szankciókkal vagy vámokkal, vagy mindkettővel” nézhet szembe, ha nem történik előrelépés.
Scott Bessent pénzügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy „az összes lehetőség az asztalon van,” és azzal vádolta Putyint , hogy fokozta a támadásait az alaszkai csúcstalálkozó óta.
„Putyin elnök... aljas módon fokozta a bombázási kampányt” – mondta Bessent a Fox News-nak, hozzátéve: „A Trump-kormány gondosan mérlegeli az összes lehetőséget, és ezeket nagyon alaposan megvizsgáljuk ezen a héten” – tette hozzá.
Zelenszkij Moszkvát vádolta a találkozó akadályozásával, míg Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy a napirend még nem áll készen. Lavrov elmondta, hogy az orosz és ukrán delegációk vezetői közvetlen kapcsolatban állnak egymással. „Arra számítunk, hogy a tárgyalások folytatódnak” – tette hozzá.