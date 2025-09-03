Donald Trump, amerikai elnök kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „nagy csalódást okozott neki, mivel patthelyzetbe hozta a Putyin-Zelenszkij találkozó tervét.

„Nagyon csalódott vagyok benne. Mindig jó kapcsolatban voltunk vele, de most nagyon csalódott vagyok” – mondta Trump kedden a Scott Jennings rádióműsorban.

Ezek a nyilatkozatok előzménye, hogy Trump augusztusban mindkét vezetővel folytatott megbeszélést. Három nappal azután, hogy augusztus 15-én találkozott Putyinnal találkozott Alaszkában, Trump Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel folytatott megbeszélést a Fehér Házban.

Trump akkor azt mondta, hogy létrejön Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közvetlen találkozója, amely végül egy háromoldalú megbeszéléshez vezetne, amelyen ő maga is részt venne.

A Kreml azonban ezt a lehetőséget elutasította, és Szergej Lavrov külügyminiszter szerdai nyilatkozatában megerősítette, hogy a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az „új területi realitásokat” elismerik és jogi megállapodások révén formalizálják.

Lavrov azt is kijelentette, hogy bármilyen megállapodásnak mindkét fél számára biztonsági garanciákat kell tartalmaznia, valamint biztosítania kell Ukrajna „semleges, el nem kötelezett és nukleáris fegyverektől mentes státuszát.”