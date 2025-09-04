60 ember vesztette életét, miután egy több mint 100 utast szállító hajó felborult Nigéria észak-középső részén, Niger államban – közölték helyi tisztviselők.

A hajó kedden reggel indult el Tungan Sule településről, Malale körzetből, Dugga városába, hogy részvétlátogatást tegyenek. Útközben azonban egy víz alatti fatörzsnek ütközött a Gausawa közösség közelében, Borgu helyi önkormányzati területén.

„A hajóbaleset halálos áldozatainak száma 60-ra emelkedett” – mondta Abdullahi Baba Ara, Borgu helyi önkormányzatának elnöke a Reuters hírügynökségnek szerdán. „Tíz embert súlyos állapotban találtak, és sokakat még mindig keresnek.”

A baleset helyi idő szerint délelőtt 11 órakor történt. Sa’adu Inuwa Muhammad, Shagumi körzet vezetője elmondta, hogy nem sokkal később érkezett a helyszínre.

„A hajó több mint 100 embert szállított. Sikerült 31 holttestet kiemelnünk a folyóból. A hajót is megtaláltuk és eltávolítottuk” – mondta, hozzátéve, hogy az áldozatok többsége nők és gyermekek voltak.