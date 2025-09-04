60 ember vesztette életét, miután egy több mint 100 utast szállító hajó felborult Nigéria észak-középső részén, Niger államban – közölték helyi tisztviselők.
A hajó kedden reggel indult el Tungan Sule településről, Malale körzetből, Dugga városába, hogy részvétlátogatást tegyenek. Útközben azonban egy víz alatti fatörzsnek ütközött a Gausawa közösség közelében, Borgu helyi önkormányzati területén.
„A hajóbaleset halálos áldozatainak száma 60-ra emelkedett” – mondta Abdullahi Baba Ara, Borgu helyi önkormányzatának elnöke a Reuters hírügynökségnek szerdán. „Tíz embert súlyos állapotban találtak, és sokakat még mindig keresnek.”
A baleset helyi idő szerint délelőtt 11 órakor történt. Sa’adu Inuwa Muhammad, Shagumi körzet vezetője elmondta, hogy nem sokkal később érkezett a helyszínre.
„A hajó több mint 100 embert szállított. Sikerült 31 holttestet kiemelnünk a folyóból. A hajót is megtaláltuk és eltávolítottuk” – mondta, hozzátéve, hogy az áldozatok többsége nők és gyermekek voltak.
A Niger Állami Katasztrófavédelmi Ügynökség (NSEMA) közölte, hogy helyi búvárok és mentőszemélyzet folytatják a mentési munkálatokat. Az ügynökség megerősítette, hogy eddig 29 halálesetet, 50 mentést és két eltűnt személyt regisztráltak, de elismerte, hogy az áldozatok száma tovább nő, ahogy újabb holttesteket találnak.
Az ügynökség szerint a hajó túlterhelt volt, és egy fatörzsnek ütközött, ami a felborulását okozta.
Nigériában gyakoriak a hajóbalesetek, különösen az esős évszakban, a túlzsúfoltság és a rossz állapotú hajók használata miatt. Az elmúlt években több százan vesztették életüket hasonló balesetekben a belvízi utak mentén.
A hatóságok közölték, hogy vizsgálatot indítanak a biztonsági szabályok betartásának ellenőrzésére, valamint annak megállapítására, hogy a hajó üzemeltetői figyelmen kívül hagyták-e a vízszinttel kapcsolatos figyelmeztetéseket.