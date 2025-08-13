NAGYVILÁG
Észak-Korea elítéli Izrael tervét, hogy teljesen megszállja Gázát
Phenjan szerint az izraeli kabinet döntése megsérti a nemzetközi jogot.
Phenjan szerint az izraeli kormány döntése megsérti a nemzetközi jogot. / Reuters
8 órája

“Észak-Korea elítélte Izrael tervét, amely szerint teljesen annektálná és megszállná a blokád alatt álló Gázát” –így áll az állami média hírében

„Az izraeli kabinet döntése a palesztin Gázai övezet teljes megszállásáról egyértelműen a nemzetközi jog megsértését jelenti” – közölte az Észak-Koreai Külügyminisztérium szóvivője kedden a Koreai Központi Hírügynökségnek (KCNA).

Izrael háborús kabinetje pénteken jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök tervét Gáza teljes újramegszállására.

 “Izrael ezzel a lépéssel azt célozza, hogy megszerezze a nemzetközileg elismert palesztin területet”-így fogalmazott a szóvivő, hangsúlyozva, hogy Gáza elválaszthatatlan része a palesztin földnek.

Észak-Korea „keserűen elítéli és elutasítja Izrael bűncselekményét, amely a terület megszerzésére irányul, súlyosbítva a humanitárius válságot a Gázai övezetben, és durván megsértve a Közel-Kelet békéjét és stabilitását” – mondta a hivatalos szóvivő.

„Határozottan követeljük, hogy Izrael azonnal hagyja abba a palesztinok elleni illegális fegyveres támadásokat, és teljesen vonuljon ki a Gázai övezetből” – tette hozzá a szóvivő.

Izrael népirtása Gázában

Javasolt

Izrael eddig több mint 61 500 palesztint, többségében nőket és gyermekeket ölt meg a blokád alatt álló Gázában végrehajtott vérengzése során.

A palesztin WAFA hírügynökség szerint mintegy 11 000 palesztin feltételezhetően az elpusztított otthonok romjai alatt van eltemetve.

Szakértők azonban úgy vélik, hogy a halálos áldozatok száma jelentősen meghaladja a gázai hatóságok által közölt adatokat, és akár 200 000-re is tehető.

A népirtás során Izrael a blokád alatt álló enklávé nagy részét romba döntötte, és gyakorlatilag az egész lakosságot kitelepítette.

Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és korábbi védelmi minisztere, Yoav Gallant ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt Gázában.

Izrael ellen továbbá népirtási ügy is folyamatban van a Nemzetközi Bíróságon a blokád alatt álló palesztin enklávé elleni háborúja miatt.

