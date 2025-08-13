“Észak-Korea elítélte Izrael tervét, amely szerint teljesen annektálná és megszállná a blokád alatt álló Gázát” –így áll az állami média hírében

„Az izraeli kabinet döntése a palesztin Gázai övezet teljes megszállásáról egyértelműen a nemzetközi jog megsértését jelenti” – közölte az Észak-Koreai Külügyminisztérium szóvivője kedden a Koreai Központi Hírügynökségnek (KCNA).

Izrael háborús kabinetje pénteken jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök tervét Gáza teljes újramegszállására.

“Izrael ezzel a lépéssel azt célozza, hogy megszerezze a nemzetközileg elismert palesztin területet”-így fogalmazott a szóvivő, hangsúlyozva, hogy Gáza elválaszthatatlan része a palesztin földnek.

Észak-Korea „keserűen elítéli és elutasítja Izrael bűncselekményét, amely a terület megszerzésére irányul, súlyosbítva a humanitárius válságot a Gázai övezetben, és durván megsértve a Közel-Kelet békéjét és stabilitását” – mondta a hivatalos szóvivő.

„Határozottan követeljük, hogy Izrael azonnal hagyja abba a palesztinok elleni illegális fegyveres támadásokat, és teljesen vonuljon ki a Gázai övezetből” – tette hozzá a szóvivő.

Izrael népirtása Gázában