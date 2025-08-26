Nyolc évvel azután, hogy az ENSZ „tankönyvi példának” nevezte az etnikai tisztogatást, több mint egymillió rohingyai rekedt Banglades menekülttáboraiban – állampolgárság nélkül, elhallgattatva, és alig remélve, hogy valaha visszatérhetnek.

2017 augusztusában a mianmari hadserege egész falvakat égetett fel, több ezer embert mészárolt le, valamint több százezer rohingyai muszlimot kényszerített arra, hogy a határon keresztül Cox’s Bazarba meneküljenek. Ma, távol a világ figyelmétől, a világ legnagyobb menekülttáborában élnek – egy helyen, ahol a túlélés, a gyász és a halványuló remény uralkodik.

Jamila Khatun (50), még mindig magában hordozza annak az éjszakának a fájdalmát, amikor az élete darabokra hullott. „Pénteken a katonák betörtek a falunkba” – mesélte a TRT Worldnek. „Az embereket megverték, felgyújtották az otthonainkat. Mindenhol lövések visszhangoztak.”

Jamila azon az éjszakán elvesztette a férjét. „A katonák elvitték a férjemet… majd megölték. A lövöldözés közepette, a káoszban mi elmenekültünk.” Jamila valahogy eljutott Bangladesbe, „kimerülten és összetörve.”

Estére végtelen családok sora – anyák, akik csecsemőiket szorongatták, szülőkbe kapaszkodó gyerekek, alig járni képes idősek – botorkált át rizsföldeken és folyókon Bangladesbe, ahol bambuszmenedékek és szögesdrót vált az új valóságukká.

1982 óta megfosztva az állampolgárságuktól a rohingyaiak továbbra a bizonytalanságban élnek, éhezéssel, veszteséggel és kitartással küzdve, anélkül, hogy lenne útjuk hazafelé.

Azok számára pedig, akik Mianmar Rakhine államában maradtak, a rémálom csak tovább mélyült: 2024-ben újabb etnikai tisztogatási hullám tört ki, amelyet ezúttal az Arakan Hadsereg, egy buddhista etnikai militáns csoport vezetett.

Az Arakan Hadsereg rohingya falvakat támadott meg gyilkolt, gyújtogatatott és az embereket az otthonaik kitelepítésére kényszerítette, azzal vádolva őket, hogy a hadsereggel szövetkeztek, iletve idegenként kezelték őket saját hazájukban.

Nincs enyhülés a rohingyaiak számára

2024-ben olyan falvak, mint Hoyasuri, újabb mészárlások színhelyeivé váltak, ahol egész családokat gyűjtöttek össze és végeztek ki – mesélték a túlélők a TRT Worldnek.

„Mindannyiunkat egy rizsföldre vittek” – mondta el a 35 éves Hasina Begum, hangja elcsuklott, miközben felidézte, hogyan rejtőzött a holttestek alatt. „Három csoportba osztottak minket. Amikor lőttek, engem is eltalált egy golyó.”

„Nagyon véreztem” – jelentette ki Begum. Hozzátette, „az Arakan Hadsereg fegyverrel ütötte meg a fejemet, hogy megnézzék, élek-e még.”

Begum a testek között kúszott, halottnak

tettette magát, mielőtt egy sekély gödörbe bújt volna el, ahol hat napot töltött étlen-szomjan, imádkozva, hogy a

katonák ne találják meg.

Amikor felidézte ezeket az éjszakákat, Begum, aki a kevés túlélők egyike volt, elmondta, az Arakan Hadsereg átkutatta a holttesteket értékek után. „Átkutatták a halottakat, elvették a pénzüket és az aranyokat. Levágták a nők fülét a fülbevalókért.”

A legfiatalabb áldozatok emléke kísérti őt leginkább. „Néhány kisgyermek – egy-két évesek – még életben voltak, miután a szüleiket megölték. Az Arakan Hadsereg elhurcolta őket, és a tóba dobta.”

Az igazságszolgáltatás kérdése

A rohingyaiak számára az igazságszolgáltatás továbbra is elérhetetlen. Annak ellenére, hogy Mianmar nemzetközi figyelem középpontjában áll, sem a hadsereg, sem az Arakan Hadsereg nem szembesült jelentős következményekkel.