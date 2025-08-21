Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy megkezdte a „Gáza városának visszafoglalására irányuló agresszió új szakaszát”, tovább fokozva az ostromlott palesztin enklávé elleni támadásokat.
„Elindítottuk az előzetes műveleteket és a támadás első szakaszát Gáza városában. Erőink jelenleg Gáza városának peremén tartózkodnak” – mondta Effie Defrin katonai szóvivő egy sajtótájékoztatón.
Elmondása szerint a hadsereg a szárazföldi invázió második szakaszába lépett, amelyet „Gideon szekerei” hadműveletnek neveztek el.
„A mai Hamász már nem ugyanaz, mint a hadművelet előtt volt” – állította Defrin.
Izrael körülbelül 60 ezer tartalékost hív be a Gáza elleni tervezett offenzíva előtt - közölte Eyal Zamir vezérkari főnök.További 20 000 jelenlegi szolgálati megbízást hosszabbított meg a hadművelet kiterjesztésének fenntartása érdekében.
Defrin hozzátette, hogy Izrael jelenleg Gáza 75 százalékos „operatív ellenőrzésével” rendelkezik.
Kényszerű kitelepítések
Augusztus 8-án Benjamin Netanjahu miniszterelnök háborús kabinetje jóváhagyott egy tervet az enklávé fokozatos visszafoglalására, kezdve Gáza városával.
A terv szerint közel 1 millió palesztint kényszerítenének délre, körülzárnák a várost, és szárazföldi rajtaütéseket hajtanának végre a lakónegyedekben.
Augusztus 11-én Izrael széles körű támadást indított Gáza városának Zeitoun negyedében.
Szemtanúk arról számoltak be, hogy robbanóanyaggal megrakott robotokkal házakat robbantottak fel, tüzérségi tüzet nyitottak, válogatás nélküli lövöldözést folytattak, és tömegesen kitelepítették a lakosokat.
Izrael népirtása
Izrael több mint 62 100 palesztint ölt meg Gázában 2023 októbere óta.
Az enklávét hónapok óta tartó bombázások pusztították, miközben az ENSZ által támogatott szakértők széles körű éhínségre figyelmeztettek.
Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt Gázában.
Izrael emellett népirtási perrel néz szembe a Nemzetközi Bíróságon.
A Gáza városában zajló vérengzés fordulópontot jelent a népirtásban, mivel izraeli tisztviselők nyíltan beszélnek egy hosszú távú visszafoglalási tervről, annak ellenére, hogy egyre nagyobb a nemzetközi elítélés.