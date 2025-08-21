Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy megkezdte a „Gáza városának visszafoglalására irányuló agresszió új szakaszát”, tovább fokozva az ostromlott palesztin enklávé elleni támadásokat.

„Elindítottuk az előzetes műveleteket és a támadás első szakaszát Gáza városában. Erőink jelenleg Gáza városának peremén tartózkodnak” – mondta Effie Defrin katonai szóvivő egy sajtótájékoztatón.

Elmondása szerint a hadsereg a szárazföldi invázió második szakaszába lépett, amelyet „Gideon szekerei” hadműveletnek neveztek el.

„A mai Hamász már nem ugyanaz, mint a hadművelet előtt volt” – állította Defrin.

Izrael körülbelül 60 ezer tartalékost hív be a Gáza elleni tervezett offenzíva előtt - közölte Eyal Zamir vezérkari főnök.További 20 000 jelenlegi szolgálati megbízást hosszabbított meg a hadművelet kiterjesztésének fenntartása érdekében.

Defrin hozzátette, hogy Izrael jelenleg Gáza 75 százalékos „operatív ellenőrzésével” rendelkezik.

Kényszerű kitelepítések

Augusztus 8-án Benjamin Netanjahu miniszterelnök háborús kabinetje jóváhagyott egy tervet az enklávé fokozatos visszafoglalására, kezdve Gáza városával.

A terv szerint közel 1 millió palesztint kényszerítenének délre, körülzárnák a várost, és szárazföldi rajtaütéseket hajtanának végre a lakónegyedekben.