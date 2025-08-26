Az iráni és az orosz elnök megvitatta Teherán nukleáris programját, miközben az európai hatalmak azzal fenyegetőznek, hogy ismét szankciókat vezetnek be Irán ellen a 2015-ös megállapodás megrekedése miatt.

Nagy-Britannia, Franciaország és Németország azzal fenyegetőzött, hogy aktiválják a „snapback mechanizmust,” amely lehetővé tenné az ENSZ által a megállapodás keretében felfüggesztett szankciók újbóli bevezetését, hacsak Irán nem egyezik bele az urándúsítás korlátozásába és az együttműködés helyreállításába a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) ellenőreivel.

Az iráni állami média jelentése szerint Irán kedden Genfben tárgyalásokat folytat e három országgal.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin hétfőn telefonbeszélgetést folytatott Maszúd Peszeskján iráni elnökkel – közölte a Kreml, – „amely során az iráni nukleáris program körüli helyzetet érintették.”

Az iráni elnöki hivatal közleménye szerint Peszeskján megköszönte Putyinnak, hogy támogatja Teherán „dúsításhoz való jogát,” illetve kijelentette, Irán „nem törekszik és soha nem fog törekedni nukleáris fegyverek előállítására.”

A két ország politikai, katonai és gazdasági kapcsolatait megerősítette Oroszország ukrajnai katonai offenzívája során.