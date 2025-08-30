Türkiye ünnepli a görög hadsereg ellen 1922-ben a Dumlupınar-i csatában aratott győzelem 103. évfordulóját. Ez a győzelem a függetlenségi háború fordulópontjának számít.
A Török Köztársaság alapítója, Mustafa Kemal Atatürk vezetésével a Nagy Offenzíva részeként 1922. augusztus 26-án indított katonai hadjárat biztosította Türkiye függetlenségét, amely szeptember 18-án zárult le.
Történészek hangsúlyozzák, hogy az Atatürk vezetésével elért győzelem nyilvánosságra hozta, hogy Türkiye eltökélt a saját sorsa meghatározásában és örökké létezni fog Anatóliában.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök szintén ünnepelte a Győzelem Napját, kifejezte, hogy ez nem csupán katonai győzelem, hanem „nemzetünk újjászületését, létért folytatott küzdelmét és örök függetlenségét” is jelképezi.
„Mai kötelességünk, hogy az augusztus 30-án fellobbantott függetlenség fáklyáját egységben és összetartásban egy erősebb jövő felé vigyük tovább.” – mondta Erdoğan.
A Török Történeti Intézet elnöke, Yüksel Özgen a győzelmet a 1071-es malazgirti győzelemhez hasonlította, kijelentve, hogy ez egy nyilatkozat volt arról, hogy a török nemzet gyökerei Anatóliában mélyre nyúlnak.
„Ahogy a malazgirti csata megnyitotta előttünk e terület kapuit, és új horizontot, valamint egy új civilizáció megteremtésének lehetőségét kínálta, ugyanúgy a Nagy Offenzíva és az augusztus 30-i győzelem a világ szeme elé tárta, hogy a törökök itt maradnak Anatóliában, és ez a jelenlét örökké tartani fog” – mondta Özgen.
„[…] a Nagy Offenzíva széttépte azt a ruhát, amelyet az imperialista hatalmak a törökökre akartak ráadni. Ez egy csapás volt arra a gondolkodásmódra, amely a törököket először Európából, majd Anatóliából Közép-Ázsiába akarta visszaküldeni.”
A megszállás vége
Az Oszmán Birodalom első világháborús vereségét követően az Antant hatalmak megszállták az ország területét. Ez a helyzet országszerte elszánt ellenállást váltott ki, amely a Függetlenségi Háború néven vált ismertté.
Atatürk vezetésével a török katonák felszámolták a külföldi ellenőrzést Anadólia területén.
A sorsdöntő csata Dumlupinarban, Kütahya nyugati részén történt 1922. augusztus 30-án, és a görög csapatok vereséget szenvedtek, visszafordíthatatlanul a török-görög háború kimenetelét is megváltoztatta Türkiye javára.
1922 végén a külföldi csapatok kivonultak a török területről, ez megnyitotta az utat a Török Köztársaság kikiáltása előtt.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök, magas rangú miniszterek és tábornokok társaságában koszorút helyezett el Atatürk mauzóleumánál, az Anitkabir emlékműnél, Ankarában.