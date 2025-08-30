Recep Tayyip Erdoğan török elnök tiszteletbeli vendég lesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. Államfői Tanácsának ülésén, amelyre augusztus 31. és szeptember 1. között kerül sor a kínai Tianjin városában, – jelentette be pénteken Burhanettin Duran, török kommunikációs igazgató az NSosyal felületen.

Ez, az Erdoğan első látogatása lesz Kínába öt év után. A látogatás egy olyan időszakban történik, amikor Ankara és Peking közötti stratégiai kapcsolatok erősödtek. Várhatóan Erdoğan beszédet fog mondani a csúcstalálkozón a Sanghaji Együttműködési Szervezet széles körű ülésén, valamint kétoldalú megbeszéléseket fog folytatni Hszi Csin-ping kínai elnökkel és más résztvevő vezetőkkel.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet idei csúcstalálkozója különös jelentőséggel bír a globális bizonytalanság összefüggésében. Az orosz–ukrán fegyverszünettel kapcsolatos bizonytalanság és Donald Trump amerikai elnök vámtarifákra vonatkozó politikájának a világgazdaságra gyakorolt hatása növeli a csúcstalálkozó jelentőségét.

„Türkiye célja az, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján való részvétellel erősítse jelenlétét, a kétoldalú kapcsolatokat, és többoldalú szerepet vállaljon a szervezeten belül” – mondta Mehmet Özkan, a Török Honvédelmi Egyetem Közös Hadtudományi Intézete Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének professzora.

„Türkiye nem tekinti a Sanghaji Együttműködési Szervezetet, mint az egyetlen ország által dominált blokk. Inkább egy olyan potenciális, felemelkedő többoldalú alternatívának látja, amely a nyugat-központú nemzetközi rend mellett létezhet” – mondta a TRT Worldnek nyilatkozva.”

A természetes kapcsolat

Türkiye 2012 óta a Sanghaji Együttműködési Szervezet párbeszédpartnere, és az egyetlen NATO-tagország, amely ezt a státuszt megszerezte. Ez a helyzet tükrözi Ankara törekvéseit a Nyugattal való szövetségének kiegyensúlyozására és az Eurázsiával való mélyebb kapcsolatok kialakítására. A 2001-ben Kína, Oroszország és belső-ázsiai államok által alapított Sanghaji Együttműködési Szervezet a regionális biztonságra, gazdasági együttműködésre és terrorizmus elleni küzdelemre összpontosít. India, Pakisztán, Irán és Fehéroroszország is teljes jogú tagja a szervezetnek.

Az Erdoğan vezetése alatt Türkiye megerősítette kapcsolatait a Sanghaji Együttműködési Szervezettel, 2017-ben a Sanghaji Együttműködési Szervezet Energia Klubjának elnöki tisztét is betöltötte, és növelte kereskedelmi forgalmát olyan fontos tagokkal, mint Kína és Oroszország.

„Természetes kapcsolat van Türkiye és a Sanghaji Együttműködési Szervezet között, mivel három alapító tagja – Kazahsztán, Kirgizisztán és Üzbegisztán – török nyelvű ország” – mondta Djoomart Otorbaev, volt kirgiz miniszterelnök, hangsúlyozva Ankara konstruktív szerepét a blokkban.

„Erdoğan elnök részvétele a tianjini csúcstalálkozón erősíteni fogja a türk nemzetek közötti kapcsolatokat” – nyilatkozta Otorbaev a TRT Worldnek Biskekben. Hozzátette, hogy Ankara a jövőben teljes jogú tagja lehet a szervezetnek.

Erdoğan tavaly kifejezte azon szándékát, hogy Türkiye teljes jogú tagja legyen a Sanghaji Együttműködési Szervezetnek. „Célunk, hogy állandó tagja legyünk a szervezetnek. Türkiyének megfigyelő helyett állandó tagja kell lennie a szervezetnek” – mondta egy sajtótájékoztatón.