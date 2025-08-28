TÜRKİYE
Türkiye: Netanjahu politikai haszonszerzésre használja fel az 1915-ös fájdalmas eseményeket
Az izraeli miniszterelnök kijelentései nem egyeztethetők össze a történelmi és jogi tényekkel – közölte Ankara.
2025. augusztus 28.

Türkiye a tegnapi nap folyamán elítélte és elutasította az izraeli miniszterelnök 1915-ös eseményekkel kapcsolatos kijelentéseit.

„(Benjamin) Netanjahu nyilatkozata az 1915-ös eseményekről egy kísérlet arra, hogy a múlt tragikus eseményeit politikai célokra használja fel” – állt a török külügyminisztérium közleményében.

„Netanjahu, aki ellen a palesztin nép ellen elkövetett népirtásban játszott szerepe miatt pert indítottak, megpróbálja eltitkolni azokat a bűncselekményeket, amelyeket ő és kormánya elkövetett” – tette hozzá a minisztérium.

„Elítéljük és visszautasítjuk ezt a nyilatkozatot, amely nem egyeztethető össze a történelmi és jogi tényekkel” – hangsúlyozták ki.

Türkiye ellenzi az események „népirtásként” való bemutatását, valamint egy tragédiának nevezi azt, amelyben mindkét fél áldozatokat szenvedett.

Ankara többször is javasolta egy közös történészbizottság létrehozását Türkiye és Örményország részvételével, valamint nemzetközi szakértők bevonásával, hogy megvizsgálják a kérdést.

Izrael 2023 októbere óta közel 63 000 palesztint ölt meg Gázában. Izrael offenzívája következtében elpusztította az övezet legtöbb részét. Emellett Tel-Aviv március óta lezárva tartja az átkelőket, ezzel akadályozva a segélyek bejutását az övezetbe, így a Gázában élő palesztinok súlyos éhínséggel néznek szembe.

Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és korábbi honvédelmi minisztere, Yoav Gallant ellen a Gázában elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

Izrael ellen népirtási per is zajlik a Nemzetközi Bíróságon a Gázában elkövetett bűnei miatt.

