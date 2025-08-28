Türkiye a tegnapi nap folyamán elítélte és elutasította az izraeli miniszterelnök 1915-ös eseményekkel kapcsolatos kijelentéseit.

„(Benjamin) Netanjahu nyilatkozata az 1915-ös eseményekről egy kísérlet arra, hogy a múlt tragikus eseményeit politikai célokra használja fel” – állt a török külügyminisztérium közleményében.

„Netanjahu, aki ellen a palesztin nép ellen elkövetett népirtásban játszott szerepe miatt pert indítottak, megpróbálja eltitkolni azokat a bűncselekményeket, amelyeket ő és kormánya elkövetett” – tette hozzá a minisztérium.

„Elítéljük és visszautasítjuk ezt a nyilatkozatot, amely nem egyeztethető össze a történelmi és jogi tényekkel” – hangsúlyozták ki.

Türkiye ellenzi az események „népirtásként” való bemutatását, valamint egy tragédiának nevezi azt, amelyben mindkét fél áldozatokat szenvedett.