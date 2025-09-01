Az Egyesült Államok felfüggesztette szinte az összes látogatói vízumkategória jóváhagyását a gázai palesztin útlevéllel rendelkezők számára – számolt be róla a The New York Times.
Az augusztus 18-án az amerikai külügyminisztérium által világszerte az amerikai diplomáciai misszióknak küldött táviratban részletezett kiterjedt korlátozások több palesztint megakadályoznak abban, hogy nem bevándorló vízumot szerezzenek, beleértve a megszállt Ciszjordániában és a diaszpóra közösségeiben élőket is – állítják amerikai források.
A vízumfelfüggesztés előzménye: pénteken visszavonták a palesztin tisztviselők vízumait, ezzel megakadályozva őket abban, hogy részt vegyenek az Egyesült Nemzetek new yorki közgyűlésén szeptemberben.
A lépés azt követően történt, hogy Franciaország, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália bejelentették, elismerik a palesztin államiságot a közelgő közgyűlésen, csatlakozva ahhoz a 147 országhoz, amelyek már elismerték Palesztinát szuverén államként.
Az amerikai külügyminisztérium július 31-én szankciókat vezetett be a Palesztinai Felszabadítási Szervezettel és a Palesztin Hatósággal szemben, megtagadva tagjaiktól az amerikai vízumokat.
Washington nemrégiben feloldotta az illegális izraeli telepesek elleni szankciókat, akiket palesztinok elleni támadásokkal vádoltak a megszállt Ciszjordániában.
Januárban az amerikai pénzügyminisztérium hivatalosan is megszüntette az illegális izraeli telepesek és csoportok, köztük az Amana telepes csoport elleni szankciókat, akiket palesztinok elleni erőszakkal vádoltak a megszállt Ciszjordániában, a telepesek támadásainak növekedése közepette.
A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) bejelentette a szankciók megszüntetését.