Az Egyesült Államok felfüggesztette szinte az összes látogatói vízumkategória jóváhagyását a gázai palesztin útlevéllel rendelkezők számára – számolt be róla a The New York Times.

Az augusztus 18-án az amerikai külügyminisztérium által világszerte az amerikai diplomáciai misszióknak küldött táviratban részletezett kiterjedt korlátozások több palesztint megakadályoznak abban, hogy nem bevándorló vízumot szerezzenek, beleértve a megszállt Ciszjordániában és a diaszpóra közösségeiben élőket is – állítják amerikai források.

A vízumfelfüggesztés előzménye: pénteken visszavonták a palesztin tisztviselők vízumait, ezzel megakadályozva őket abban, hogy részt vegyenek az Egyesült Nemzetek new yorki közgyűlésén szeptemberben.

A lépés azt követően történt, hogy Franciaország, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália bejelentették, elismerik a palesztin államiságot a közelgő közgyűlésen, csatlakozva ahhoz a 147 országhoz, amelyek már elismerték Palesztinát szuverén államként.