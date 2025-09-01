POLITIKA
Az USA feloldotta a szankciókat az illegális izraeli telepesekkel szemben, azonban a palesztinok, – beleértve a tisztviselők vízumkérelmét is – felfüggesztették, így az ENSZ Közgyűlésének new yorki ülésén szeptemberben nem vehetnek részt.
Az Egyesült Államok felfüggesztette a vízumkiadást szinte minden palesztin útlevéllel rendelkező személy számára. /Fénykép: Reuters.
2025. szeptember 1.

Az Egyesült Államok felfüggesztette szinte az összes látogatói vízumkategória jóváhagyását a gázai palesztin útlevéllel rendelkezők számára – számolt be róla a The New York Times.

Az augusztus 18-án az amerikai külügyminisztérium által világszerte az amerikai diplomáciai misszióknak küldött táviratban részletezett kiterjedt korlátozások több palesztint megakadályoznak abban, hogy nem bevándorló vízumot szerezzenek, beleértve a megszállt Ciszjordániában és a diaszpóra közösségeiben élőket is – állítják amerikai források.

A vízumfelfüggesztés előzménye: pénteken visszavonták a palesztin tisztviselők vízumait, ezzel megakadályozva őket abban, hogy részt vegyenek az Egyesült Nemzetek new yorki közgyűlésén szeptemberben.

A lépés azt követően történt, hogy Franciaország, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália bejelentették, elismerik a palesztin államiságot a közelgő közgyűlésen, csatlakozva ahhoz a 147 országhoz, amelyek már elismerték Palesztinát szuverén államként.

Az amerikai külügyminisztérium július 31-én szankciókat vezetett be a Palesztinai Felszabadítási Szervezettel és a Palesztin Hatósággal szemben, megtagadva tagjaiktól az amerikai vízumokat.

Washington nemrégiben feloldotta az illegális izraeli telepesek elleni szankciókat, akiket palesztinok elleni támadásokkal vádoltak a megszállt Ciszjordániában.

Januárban az amerikai pénzügyminisztérium hivatalosan is megszüntette az illegális izraeli telepesek és csoportok, köztük az Amana telepes csoport elleni szankciókat, akiket palesztinok elleni erőszakkal vádoltak a megszállt Ciszjordániában, a telepesek támadásainak növekedése közepette.

A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) bejelentette a szankciók megszüntetését.

