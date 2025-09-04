POLITIKA
Az eltűnt török tudósra egy hét után egy amerikai bevándorlási fogvatartási központban bukkantak rá
A családja köszönetet mondott a török diplomatáknak, amiért felkutatták Furkan Doleket, akit egy Kanada felé tartó tiltakozó séta után tartóztattak le.
Furkan Doleket letartóztatták, miután Kanadába próbált gyalogosan eljutni tiltakozásul. /Fénykép: LinkedIn. / Others
2025. szeptember 4.

A török tudós, Furkan Dolek, aki több mint egy hete eltűntként volt nyilvántartva, a New York-i Buffalo Szövetségi Fogvatartási Központban került elő – erősítették meg a török diplomáciai tisztviselők.

Dolek testvére, Esra Dolek Coşkun elmondta, hálás Türkiye Külügyminisztériumának, valamint a New York-i Főkonzulátusnak a támogatásért, amely segített megtalálni testvére tartózkodási helyét – számolt be az Anadolu Ügynökség csütörtökön.

Elmondása szerint testvérét átszállították egy fogvatartási központba, azonban egyelőre nem tűztek ki bírósági tárgyalási időpontot.

„Telefonon tudtam beszélni vele. Jól hangzott a hangja” – mondta el Coşkun. Hozzátette, a család számára a legfontosabb, hogy testvére mielőbb visszatérhessen Türkiye.

Coşkun szerint a konzulátus szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és folyamatosan tájékoztatja a családot.

Munkahelyi kizsákmányolás és visszaélések kutatóintézetekben

Dolek, akinek állítólag visszavonták az amerikai vízumát, azután került őrizetbe, hogy Kanada felé gyalogolt tiltakozásképpen.

„Egészen Massena-tól gyalogoltam, most Akwesasne-ben vagyok... Kimerült vagyok, a lábaim égnek, és vízhólyagok vannak a talpamon… de hálás vagyok, hogy idáig eljutottam” – írta egy augusztus 27-én közzétett LinkedIn-bejegyzésében Dolek.

A tudós korábban a LinkedIn-en keresztül hívta fel a figyelmet a kutatóintézetekben tapasztalható munkahelyi kizsákmányolásra és visszaélésekre, azt állítva, hogy a kiszolgáltatott kutatókat nem védik meg, míg a visszaéléseket jelentőket megtorlás éri.

Elmondása szerint hivatalos panaszok benyújtása után megbüntették és elbocsátották.

