A török tudós, Furkan Dolek, aki több mint egy hete eltűntként volt nyilvántartva, a New York-i Buffalo Szövetségi Fogvatartási Központban került elő – erősítették meg a török diplomáciai tisztviselők.

Dolek testvére, Esra Dolek Coşkun elmondta, hálás Türkiye Külügyminisztériumának, valamint a New York-i Főkonzulátusnak a támogatásért, amely segített megtalálni testvére tartózkodási helyét – számolt be az Anadolu Ügynökség csütörtökön.

Elmondása szerint testvérét átszállították egy fogvatartási központba, azonban egyelőre nem tűztek ki bírósági tárgyalási időpontot.

„Telefonon tudtam beszélni vele. Jól hangzott a hangja” – mondta el Coşkun. Hozzátette, a család számára a legfontosabb, hogy testvére mielőbb visszatérhessen Türkiye.

Coşkun szerint a konzulátus szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és folyamatosan tájékoztatja a családot.