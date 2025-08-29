A Trump-kormányzat egy új szabályt javasolt, amely korlátozná a nemzetközi diákok, kulturális csereprogramok résztvevői és külföldi újságírók tartózkodási idejét az Egyesült Államokban.
A javaslatot csütörtökön tették közzé a Federal Register hivatalos közlönyben, amelyben leírták megszüntetnék azt a régóta fennálló gyakorlatot, amely szerint az F típusú diákvízumokat, a J típusú csereprogram-vízumokat és az I típusú külföldi média munkatársainak vízumait a státusz időtartamára adják ki.
Ez a rendszer lehetővé tette a vízummal rendelkezők számára, hogy a programjuk vagy megbízásuk időtartama alatt maradjanak, feltéve, hogy betartják a vízumfeltételeket.
Ehelyett a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) rögzített időtartamokat szeretne bevezetni.
A tervezet szerint a diák- és csereprogram-vízumok legfeljebb négy évre szólnának. A külföldi újságírók tartózkodását 240 napra korlátoznák, a kínai állampolgárok esetében azonban mindössze 90 napra.
Jelenleg a vízumok addig vannak érvényben, amíg a tulajdonosok betaratják feltételeket, anélkül hogy meg kellene újítaniuk azokat.
„Vízumvisszaélések”
A javasolt változtatás arra kényszerítené a vízumtulajdonosokat, hogy hosszabbítást igényeljenek, ha több időre van szükségük tanulmányaik vagy megbízásaik befejezéséhez.
„Ellentétben a legtöbb nem bevándorló státusszal, amelyeket meghatározott időtartamra adnak ki, az F, J és a legtöbb I kategóriába tartozó személyek jelenleg addig tartózkodhatnak az országban, amíg betartják a nem bevándorlói státuszuk feltételeit” – áll a DHS közleményében.
„A DHS azt javasolja, hogy módosítsa szabályozásait, és a státusz időtartama helyett rögzített időtartamra korlátozza a tartózkodási időt.”
A tisztviselők szerint az új rendszer célja a „vízumvisszaélések” elleni küzdelem és a kormány képességének javítása, hogy megfelelően ellenőrizze az ezen kategóriákban az Egyesült Államokba belépő személyeket.
A szabály aggodalmat váltott ki az egyetemek és média szervezetek körében, amelyek a nemzetközi diákokra és külföldi újságírókra támaszkodnak.
A kritikusok szerint a változás bizonytalanságot és adminisztratív terheket okozhat azoknak az intézményeknek és egyéneknek, akik már a belépés előtt alapos ellenőrzésen esnek át.
A nyilvánosságnak 30 nap áll rendelkezésére, hogy véleményt nyújtson be a javaslatról a Federal eRulemaking Portalon keresztül. A DHS a hozzászólásokat áttekinti, mielőtt véglegesítené a szabályozást.