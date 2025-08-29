A Trump-kormányzat egy új szabályt javasolt, amely korlátozná a nemzetközi diákok, kulturális csereprogramok résztvevői és külföldi újságírók tartózkodási idejét az Egyesült Államokban.

A javaslatot csütörtökön tették közzé a Federal Register hivatalos közlönyben, amelyben leírták megszüntetnék azt a régóta fennálló gyakorlatot, amely szerint az F típusú diákvízumokat, a J típusú csereprogram-vízumokat és az I típusú külföldi média munkatársainak vízumait a státusz időtartamára adják ki.

Ez a rendszer lehetővé tette a vízummal rendelkezők számára, hogy a programjuk vagy megbízásuk időtartama alatt maradjanak, feltéve, hogy betartják a vízumfeltételeket.

Ehelyett a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) rögzített időtartamokat szeretne bevezetni.

A tervezet szerint a diák- és csereprogram-vízumok legfeljebb négy évre szólnának. A külföldi újságírók tartózkodását 240 napra korlátoznák, a kínai állampolgárok esetében azonban mindössze 90 napra.

Jelenleg a vízumok addig vannak érvényben, amíg a tulajdonosok betaratják feltételeket, anélkül hogy meg kellene újítaniuk azokat.

„Vízumvisszaélések”