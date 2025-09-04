Egy nyugalmazott amerikai katonatisztet, aki feltárta az izraeli atrocitásokat a gázai segélyelosztó helyeken, erőszakkal eltávolították egy szenátusi meghallgatásról, miután félbeszakította az ülést és a törvényhozókat népirtásban való bűnrészességgel vádolta.
Anthony Aguilar alezredes, egykori Zöldsapkás, és Josephine Guilbeau kapitány, egykori amerikai hírszerzési tiszt, a washingtoni Szenátus Külügyi Bizottságának megerősítő meghallgatásán álltak fel, hogy alkotmányos kötelességükre hivatkozva tiltakozzanak Izrael gázai háborúja ellen. A Capitolium rendőrsége mindkettőjüket kivezette a teremből.
Aguilar, aki korábban a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) nevű, vitatott amerikai támogatású vállalkozó ellen fordult, amely izraeli katonai felügyelet alatt működtetett segélyhelyeket, azóta a palesztin jogok prominens szószólójává vált. A médiában többször beszámolt az általa első kézből tapasztalt visszaélésekről, beleértve egy Amir nevű éhező fiú meggyilkolását.
„A gázai szolgálatom után aktivistává váltam, aki a palesztin jogokat védi. Azért szólalok fel, hogy a világ tudja, mi történik” – mondta el Aguilar, miközben Amir történetét idézte fel.
Halálcsapdák
Aguilar 2024 májusáig dolgozott a GHF alvállalkozójánál, az UG Solutions-nél, amikor nyilvánosan „halálcsapdáknak” nevezte a gázai segélyelosztó helyeket. Azt állította, hogy az izraeli erők arra utasították a vállalkozókat, hogy élelmiszerrel csalogassák a kétségbeesett civileket a gyűjtőpontokra, majd éles lőszert, könnygázt és aknavetőket vetettek be a távozó tömegek ellen.
Május 28-án elmondása szerint szemtanúja volt, ahogy egy Amir nevű fiú – mezítláb, alultápláltan, egy kis zsák rizst, lencsét és lisztet cipelve – angolul megköszönte neki a segítséget, mielőtt visszaindult volna a családjához. Percekkel később Aguilar szerint az izraeli erők tüzet nyitottak a tömegre.
„Amir az arcomra tette a kezét, megcsókolt, és azt mondta: 'köszönöm.' Aztán őt is lelőtték a többiekkel együtt. Amir azon a napon meghalt” – emlékezett vissza Aguilar.
Az amerikai kommentátornak, Tucker Carlsonnak elmondta, „Ez a kisfiú nem volt harcos. Mezítláb volt és éhezett. Aztán agyonlőtték.”
Aguilar szerint az izraeli összekötő tisztek közvetlenül irányították a műveleteket, még a gyerekekre is tüzet nyitottak, akik a kerítéseken másztak át, hogy elkerüljék a taposást. „Nagyon egyértelműen megmondták: az ügyfelünk az izraeli hadsereg” – emlékezett vissza.
Szenátusi tiltakozás
Aguilar szenátusi tiltakozása hónapokkal azután történt, hogy interjúkban és podcastokban tanúskodott a gázai segélyrendszerről, amelyet „Az éhezők viadalához” hasonlított. Elmondása szerint az éhező palesztinokat gyakran mezítláb kényszerítették akár 12 kilométeres futásra a segélypontokig, ahol „válogatás nélküli lövöldözés” és vegyi tömegoszlató fegyverek várták őket.
„Nem beszélnek angolul. Nem tudják, hová menjenek. És fordítók vagy hangosbemondók helyett fegyvereket használtunk” – mondta.
Kedden a szenátusi meghallgató teremben állt fel, és kijelentette, hogy az amerikai tisztviselők bűnrészesek. „Esküt tettem, hogy megvédem az Alkotmányt külföldi és belföldi ellenségekkel szemben” – mondta Aguilar a szenátoroknak, mielőtt eltávolították volna. „Jelenleg ez a testület népirtást finanszíroz.”
Aguilar leleplezése támogatást kapott progresszív törvényhozóktól. Bernie Sanders szenátor dicsérte őt, mint egy kitüntetett veteránt, aki feltárta az „amerikai adófizetők pénzéből elkövetett atrocitásokat.”
Sanders közzétett egy videót Aguilar tanúvallomásáról, „háborús bűnök bizonyítékának” nevezve azt, amelyeket humanitárius segítségnyújtás álcája alatt követtek el.
Aguilar ragaszkodik ahhoz, hogy nem politikai indíttatású. „Nem indulok választásokon. Nem adok el könyveket. Még közösségi médiám sincs” – mondta. „25 éve szolgálok a hadseregben. Véreztem ezért az országért. Ott voltam. Amir kezét fogtam. Saját szememmel láttam.”