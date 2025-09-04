Egy nyugalmazott amerikai katonatisztet, aki feltárta az izraeli atrocitásokat a gázai segélyelosztó helyeken, erőszakkal eltávolították egy szenátusi meghallgatásról, miután félbeszakította az ülést és a törvényhozókat népirtásban való bűnrészességgel vádolta.

Anthony Aguilar alezredes, egykori Zöldsapkás, és Josephine Guilbeau kapitány, egykori amerikai hírszerzési tiszt, a washingtoni Szenátus Külügyi Bizottságának megerősítő meghallgatásán álltak fel, hogy alkotmányos kötelességükre hivatkozva tiltakozzanak Izrael gázai háborúja ellen. A Capitolium rendőrsége mindkettőjüket kivezette a teremből.

Aguilar, aki korábban a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) nevű, vitatott amerikai támogatású vállalkozó ellen fordult, amely izraeli katonai felügyelet alatt működtetett segélyhelyeket, azóta a palesztin jogok prominens szószólójává vált. A médiában többször beszámolt az általa első kézből tapasztalt visszaélésekről, beleértve egy Amir nevű éhező fiú meggyilkolását.

„A gázai szolgálatom után aktivistává váltam, aki a palesztin jogokat védi. Azért szólalok fel, hogy a világ tudja, mi történik” – mondta el Aguilar, miközben Amir történetét idézte fel.

Halálcsapdák

Aguilar 2024 májusáig dolgozott a GHF alvállalkozójánál, az UG Solutions-nél, amikor nyilvánosan „halálcsapdáknak” nevezte a gázai segélyelosztó helyeket. Azt állította, hogy az izraeli erők arra utasították a vállalkozókat, hogy élelmiszerrel csalogassák a kétségbeesett civileket a gyűjtőpontokra, majd éles lőszert, könnygázt és aknavetőket vetettek be a távozó tömegek ellen.

Május 28-án elmondása szerint szemtanúja volt, ahogy egy Amir nevű fiú – mezítláb, alultápláltan, egy kis zsák rizst, lencsét és lisztet cipelve – angolul megköszönte neki a segítséget, mielőtt visszaindult volna a családjához. Percekkel később Aguilar szerint az izraeli erők tüzet nyitottak a tömegre.

„Amir az arcomra tette a kezét, megcsókolt, és azt mondta: 'köszönöm.' Aztán őt is lelőtték a többiekkel együtt. Amir azon a napon meghalt” – emlékezett vissza Aguilar.

Az amerikai kommentátornak, Tucker Carlsonnak elmondta, „Ez a kisfiú nem volt harcos. Mezítláb volt és éhezett. Aztán agyonlőtték.”