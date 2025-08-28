Amióta Németországban májusban hivatalba lépett az új, konzervatív vezetésű koalíciós kormány több mint 10 000 illegális bevándorlót küldtek vissza a határainál – közölte az ország belügyminisztere.

Alexander Dobrindt, Friedrich Merz kancellár közeli szövetségese, a Stern hetilapnak adott interjújában elmondta, a szigorúbb határellenőrzési intézkedések sikeresek voltak, valamint a kormány szeptember után ennek a meghosszabbítását tervezi.

„Május 8. óta több mint 10 000 illegális bevándorlót fordítottunk vissza a határainknál, köztük körülbelül 550 menedékkérőt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a határon már nem számít különbség, ezért is csökken a menedékkérelmek száma” – mondta.

Dobrindt szerint a kormány szigorúbb intézkedései „rendkívül hatékonynak” bizonyultak, illetve megváltoztatták a globális megítélést, ezzel világossá téve, hogy Németország migrációs politikája megváltozott.

„A siker folytatása érdekében szeptember után is meghosszabbítjuk ezeket az ellenőrzéseket. Minden intézkedésünk megfelel a nemzeti és európai jogszabályoknak” – tette hozzá.

Németország, az EU legnagyobb gazdasága, jelenleg körülbelül 3,5 millió menekültnek nyújt menedéket – főként ukránokat, szíreket és afgánokat fogadtak be, akik a hazájukban dúló háború és konfliktusok elől menekültek el.