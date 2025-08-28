Amióta Németországban májusban hivatalba lépett az új, konzervatív vezetésű koalíciós kormány több mint 10 000 illegális bevándorlót küldtek vissza a határainál – közölte az ország belügyminisztere.
Alexander Dobrindt, Friedrich Merz kancellár közeli szövetségese, a Stern hetilapnak adott interjújában elmondta, a szigorúbb határellenőrzési intézkedések sikeresek voltak, valamint a kormány szeptember után ennek a meghosszabbítását tervezi.
„Május 8. óta több mint 10 000 illegális bevándorlót fordítottunk vissza a határainknál, köztük körülbelül 550 menedékkérőt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a határon már nem számít különbség, ezért is csökken a menedékkérelmek száma” – mondta.
Dobrindt szerint a kormány szigorúbb intézkedései „rendkívül hatékonynak” bizonyultak, illetve megváltoztatták a globális megítélést, ezzel világossá téve, hogy Németország migrációs politikája megváltozott.
„A siker folytatása érdekében szeptember után is meghosszabbítjuk ezeket az ellenőrzéseket. Minden intézkedésünk megfelel a nemzeti és európai jogszabályoknak” – tette hozzá.
Németország, az EU legnagyobb gazdasága, jelenleg körülbelül 3,5 millió menekültnek nyújt menedéket – főként ukránokat, szíreket és afgánokat fogadtak be, akik a hazájukban dúló háború és konfliktusok elől menekültek el.
A februári választási kampány során a kancellár, Merz konzervatív Kereszténydemokrata Pártja szigorú intézkedéseket ígért az illegális migráció visszaszorítására. Májusban a koalíciós kormány megalakulása után a szomszédos országokkal átfogóbb határellenőrzéseket vezettek be, annak ellenére, hogy ezek az országok az EU tagjai.
Németország határellenőrzései feszültségeket okoztak, különösen keleti szomszédjával, Lengyelországgal. Varsó a múlt hónapban kölcsönös ideiglenes ellenőrzéseket vezetett be a saját határán. Magas rangú lengyel politikusok azzal vádolták Németországot, hogy lengyel területre irányítja a bevándorlókat.
Az EU szabályai szerint a tagállamok csak kivételes körülmények között, például a közrend súlyos fenyegetése esetén vezethetnek be ideiglenes határellenőrzéseket a határ nélküli Schengeni övezetben. Az Európai Bizottság többször is kihangsúlyozta, hogy az ilyen intézkedéseket csak „végső megoldásként” és „ideiglenesen” szabad alkalmazni.
Merz konzervatívjai azzal érvelnek, hogy az EU menekültügyi jogszabályai szerint a migránsoknak abban a tagállamban kell benyújtaniuk menedékkérelmüket, amelybe először beléptek, példának okáért Görögországban vagy Olaszországban, ahelyett, hogy tovább utaznának Németországba.