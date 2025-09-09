Tíz ember életét vesztette, valamint 61 személy megsérült, amikor egy tehervonat nekiütközött egy emeletes utasszállító busznak Közép-Mexikóban – közölték a hatóságok.
A baleset Atlacomulco városában, Mexikó állam egy ismert ipari területén történt, amikor a buszsofőr megpróbálta megelőzni a vonatot egy vasúti átjárónál, amely végzetes ütközéshez vezetett.
Ez az ütközés az egyik legsúlyosabb baleset, amely az ország vasúti rendszerének fejlesztése során történt.
„Sajnos ez az esemény több emberéletet követelt, amely mélyen megrázta közösségünket” – áll a városháza közleményében.
Az állami főügyészség vizsgálatot indított az ügyben. Jelentésük szerint hét nő és három férfi a helyszínen életét vesztette.
A helyszínen készült felvételek alapján az emeletes busz, amely a forgalmi dugóban rekedt, megpróbált áthaladni a vasúti síneken a torlódás elkerülése érdekében.
A busz, amelyen 50 utas tartózkodott, éppen Mexikóváros felé tartott, amikor a baleset bekövetkezett. A jármű kettészakadt és több méteren keresztül vonszolódott. A helyiek azonnal a helyszínre siettek, hogy segítsenek a túlélőknek kiszabadulni a roncsok közül.
A Mexikó állami sürgősségi szolgálatok, a Nemzeti Vészhelyzeti Bizottság, a Vöröskereszt, illetve a helyi rendőrség azonnal a helyszínre érkezett, hogy orvosi segítséget nyújtsanak és mentési műveleteket végezzenek.
A helyi hatóságok lezárták az autópályát, amely a települést a fővárossal köti össze. Ez az útvonal az állam egyik legforgalmasabb útszakasza.
A vonat és jármű közötti ütközések száma az elmúlt években növekedett: a mexikói szövetségi ügynökség adatai szerint 2021-ben 673 ilyen eset történt, míg 2024-re ez a szám 784-re emelkedett.
Csak az idei év első negyedévében az ügynökség 35 sérülést és három halálesetet regisztrált az ilyen jellegű balesetek következtében.
A tragikus baleset közepette egyre több lakos követeli a kormánytól, hogy vezessen be jobb biztonsági intézkedéseket, világítást és jelzéseket helyezzenek el a vasúti átjáróknál a további tragédiák megelőzése érdekében.