Tíz ember életét vesztette, valamint 61 személy megsérült, amikor egy tehervonat nekiütközött egy emeletes utasszállító busznak Közép-Mexikóban – közölték a hatóságok.

A baleset Atlacomulco városában, Mexikó állam egy ismert ipari területén történt, amikor a buszsofőr megpróbálta megelőzni a vonatot egy vasúti átjárónál, amely végzetes ütközéshez vezetett.

Ez az ütközés az egyik legsúlyosabb baleset, amely az ország vasúti rendszerének fejlesztése során történt.

„Sajnos ez az esemény több emberéletet követelt, amely mélyen megrázta közösségünket” – áll a városháza közleményében.

Az állami főügyészség vizsgálatot indított az ügyben. Jelentésük szerint hét nő és három férfi a helyszínen életét vesztette.

A helyszínen készült felvételek alapján az emeletes busz, amely a forgalmi dugóban rekedt, megpróbált áthaladni a vasúti síneken a torlódás elkerülése érdekében.