19 halottja van a közösségi média tilalma ellen szervezett tüntetéseknek Nepálban, végül feloldották a tilalmat – közölte egy tárca nélküli miniszter.
A kormány visszavonta a múlt héten bevezetett közösségi média tilalmat – jelentette be kedden Prithvi Subba Gurung, kormányszóvivő és a kommunikációs és információs technológiai miniszter.
A döntés azt követően született, hogy hétfőn 19 ember életét vesztette, és több mint 100-an megsérültek a „Z generációs” tüntetések során, amelyek a széles körben elterjedt korrupció ellen irányultak. A tiltakozások kiváltó oka a közösségi média blokkolása volt.
„Visszavontuk a közösségi média tilalmát. Most már elérhetők” – mondta Gurung a Reutersnek.
K.P. Sharma Oli miniszterelnök sajnálatát fejezte ki az erőszakos események miatt, amelyeket szerinte „különböző érdekcsoportokból származó szivárogtatások” okoztak. Oli hozzátette, hogy a kormány kártérítést fizet az áldozatok hozzátartozóinak, és ingyenes kezelést biztosít a sérültek számára.
„15 napon belül vizsgálóbizottságot állítunk fel, amely célja az ügy felderítése, felméri a veszteségeket, és javaslatokat tesz arra, hogyan lehet elkerülni a hasonló eseteket a jövőben” – mondta Oli egy hétfő esti nyilatkozatában.
A ’Z generációs’ tüntetések
A himalájai ország más városaiba is átterjedtt tüntetések szervezői, a „Z generációs tüntetéseknek” nevezték azokat. A szervezők szerint a tiltakozások azt mutatják, hogy a kormány korrupció elleni fellépése komoly frusztrációt okozott a fiatalok körében és a kormányt azért is bírálják, mert nem tartotta be a gazdasági problémák megoldására tett ígéreteit.
A kormány a múlt héten betiltotta több közösségi média platform, köztük a Facebook elérését, ami felháborodást okozott a fiatalok körében.
A hatóságok szerint az álhírek, a gyűlöletbeszéd és az online csalás elleni küzdelem részeként bevezetett blokkolás azokra a közösségi média platformokra vonatkozott, amelyek nem regisztrálták a tevékenységét Nepálban. Nepál fő ellenzéki pártja bírálta a döntést.