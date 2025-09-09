19 halottja van a közösségi média tilalma ellen szervezett tüntetéseknek Nepálban, végül feloldották a tilalmat – közölte egy tárca nélküli miniszter.

A kormány visszavonta a múlt héten bevezetett közösségi média tilalmat – jelentette be kedden Prithvi Subba Gurung, kormányszóvivő és a kommunikációs és információs technológiai miniszter.

A döntés azt követően született, hogy hétfőn 19 ember életét vesztette, és több mint 100-an megsérültek a „Z generációs” tüntetések során, amelyek a széles körben elterjedt korrupció ellen irányultak. A tiltakozások kiváltó oka a közösségi média blokkolása volt.

„Visszavontuk a közösségi média tilalmát. Most már elérhetők” – mondta Gurung a Reutersnek.

K.P. Sharma Oli miniszterelnök sajnálatát fejezte ki az erőszakos események miatt, amelyeket szerinte „különböző érdekcsoportokból származó szivárogtatások” okoztak. Oli hozzátette, hogy a kormány kártérítést fizet az áldozatok hozzátartozóinak, és ingyenes kezelést biztosít a sérültek számára.