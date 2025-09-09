A Kathmandu Postban megjelent beszámoló szerint Nepál kedden új kijárási tilalmat vezetett be, hogy megfékezze a közösségi média betiltása és a korrupciós vádak elleni tüntetéseket.
Hétfő éjféltől az emberek újra hozzáférhettek közösségi média fiókjaikhoz.
Kedd reggel fiatalok túlnyomó részet kezdett gyülekezni a parlament épülete közelében Katmandu Új Baneshwar kerületében, de transzparensek nélkül látták őket.
„A tegnapi incidens leleplezte a kormány kudarcát. Azért jöttem ide, hogy szolidaritást vállaljak a fiatalokkal”-így fogalmazott az egyik tüntető.
Biztonsági okokból a hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el Katmandu körgyűrűjének területén reggel 8:30-tól (GMT 02:45-től) további értesítésig. A hétfői erőszakos összecsapásokat követően Lalitpurban és Bhaktapurban is kijárási tilalmat vezettek be.
A tüntetéseket követően Ramnath Adhikari mezőgazdasági és állattenyésztési miniszter kedden lemondott, és bírálta a kormány tekintélyelvű hozzáállását a tüntetőkkel szemben.
Lemondólevelében Adhikari elítélte a békés tüntetések erőszakos elfojtását, kijelentve, hogy ez eltávolítja az országot a demokráciától és az autoriterizmus felé sodorja.
Hétfőn bevetették a nepáli hadsereget, miután a közösségi média betiltása és a korrupciós vádak miatt a tüntetők és a rendőrség között összecsapásokban 19 ember halt meg.
347 ember megsérült, a kórházak túlterheltek, és több tucatnyian kritikus állapotban vannak. A hatóságok még nem adtak kinyilatkozatot az áldozatok számáról.
Ramesh Lekhak belügyminiszter még aznap lemondott, magára vállalva a felelősséget a tüntetések leveréséért.