Nepál kijárási tilalmat rendelt el a közösségi médiában és korrupcióval kapcsolatos vádak miatt
A zavargások, amelyeket a korrupciós vádak és egy vitatott közösségi média tilalom miatti felháborodás váltott ki, Nepál egyik legsúlyosabb politikai válságává fajultak az utóbbi években, legalább 19 halálos áldozatot és több száz sérültet hagyva maguk után.
Tüntető égő tárgyak mellett tart egy rendőrségi pajzsot a Nepáli Kongresszus párt kathmandui irodája előtt. / Reuters
2025. szeptember 9.

A Kathmandu Postban megjelent beszámoló szerint Nepál kedden új kijárási tilalmat vezetett be, hogy megfékezze a közösségi média betiltása és a korrupciós vádak elleni tüntetéseket.

Hétfő éjféltől az emberek újra hozzáférhettek közösségi média fiókjaikhoz.

Kedd reggel fiatalok túlnyomó részet kezdett gyülekezni a parlament épülete közelében Katmandu Új Baneshwar kerületében, de transzparensek nélkül látták őket.

 „A tegnapi incidens leleplezte a kormány kudarcát. Azért jöttem ide, hogy szolidaritást vállaljak a fiatalokkal”-így fogalmazott az egyik tüntető.

Biztonsági okokból a hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el Katmandu körgyűrűjének területén reggel 8:30-tól (GMT 02:45-től) további értesítésig. A hétfői erőszakos összecsapásokat követően Lalitpurban és Bhaktapurban is kijárási tilalmat vezettek be.

A tüntetéseket követően Ramnath Adhikari mezőgazdasági és állattenyésztési miniszter kedden lemondott, és bírálta a kormány tekintélyelvű hozzáállását a tüntetőkkel szemben.

Lemondólevelében Adhikari elítélte a békés tüntetések erőszakos elfojtását, kijelentve, hogy ez eltávolítja az országot a demokráciától és az autoriterizmus felé sodorja.

Hétfőn bevetették a nepáli hadsereget, miután a közösségi média betiltása és a korrupciós vádak miatt a tüntetők és a rendőrség között összecsapásokban 19 ember halt meg.

347 ember megsérült, a kórházak túlterheltek, és több tucatnyian kritikus állapotban vannak. A hatóságok még nem adtak kinyilatkozatot az áldozatok számáról.

Ramesh Lekhak belügyminiszter még aznap lemondott, magára vállalva a felelősséget a tüntetések leveréséért.

