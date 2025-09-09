A Kathmandu Postban megjelent beszámoló szerint Nepál kedden új kijárási tilalmat vezetett be, hogy megfékezze a közösségi média betiltása és a korrupciós vádak elleni tüntetéseket.

Hétfő éjféltől az emberek újra hozzáférhettek közösségi média fiókjaikhoz.

Kedd reggel fiatalok túlnyomó részet kezdett gyülekezni a parlament épülete közelében Katmandu Új Baneshwar kerületében, de transzparensek nélkül látták őket.

„A tegnapi incidens leleplezte a kormány kudarcát. Azért jöttem ide, hogy szolidaritást vállaljak a fiatalokkal”-így fogalmazott az egyik tüntető.

Biztonsági okokból a hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el Katmandu körgyűrűjének területén reggel 8:30-tól (GMT 02:45-től) további értesítésig. A hétfői erőszakos összecsapásokat követően Lalitpurban és Bhaktapurban is kijárási tilalmat vezettek be.