Kína, Oroszország és Mongólia ezen a héten az első alkalommal tartott közös határvédelmi gyakorlatot. A kínai hadsereg jelentett be, hogy a szóban forgó gyakorlat szorosabb biztonsági együttműködést alakít ki három szomszédos ország között.

A „Határvédelmi Együttműködés - 2025” elnevezésű gyakorlatot hétfőn és kedden tartották meg egy meg nem nevezett helyszínen a három ország közös határai közelében – közölte a Népi Felszabadító Hadsereg hivatalos Weibo oldalán.

A szimulációs gyakorlat célja az volt, hogy „erősítse a három fél stratégiai együttműködését, határbiztonsági fenyegetések kezelésére való képességét, és az egymásba vetett bizalmat” – áll a katonai közleményben.