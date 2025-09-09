Kína, Oroszország és Mongólia ezen a héten az első alkalommal tartott közös határvédelmi gyakorlatot. A kínai hadsereg jelentett be, hogy a szóban forgó gyakorlat szorosabb biztonsági együttműködést alakít ki három szomszédos ország között.
A „Határvédelmi Együttműködés - 2025” elnevezésű gyakorlatot hétfőn és kedden tartották meg egy meg nem nevezett helyszínen a három ország közös határai közelében – közölte a Népi Felszabadító Hadsereg hivatalos Weibo oldalán.
A szimulációs gyakorlat célja az volt, hogy „erősítse a három fél stratégiai együttműködését, határbiztonsági fenyegetések kezelésére való képességét, és az egymásba vetett bizalmat” – áll a katonai közleményben.
A gyakorlat során közös parancsnoki központot hoztak létre kínai területen, „akié a terület, az vezet, multilaterális konzultációval és párhuzamos parancsnoksággal” elv alapján – olvasható a Weibo-bejegyzésben.
A gyakorlatok egy nappal azután zajlottak, hogy a három ország vezetői szeptember 2-án Pekingben tartottak háromoldalú találkozót. Ez az esemény közvetlenül követte a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóját, amely házigazdája Hszi Csin-ping kínai elnök volt, aki több mint 20, nem nyugati ország vezetőjét fogadta vendégül, miközben Hszi egy új globális biztonsági és gazdasági rend kialakítását szorgalmazta.
Mongólia eddig tartózkodott attól, hogy csatlakozzon a SCO-hoz, és 2004 óta megfigyelő államként vesz részt a találkozókon, miközben más országok, például India, Pakisztán és Irán teljes jogú tagokként csatlakoztak. Peking azonban továbbra is nyomást gyakorol a 10 országból álló csoportra, hogy Mongólia is teljes jogú tagként csatlakozzon hozzájuk.