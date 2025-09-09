A Global Sumud Flotilla (GSF) egyik fő hajója, amelyet „Családi Hajóként” ismernek, Tunézia partjainál vélhetően egy drón támadása érte. Ugyanakkor a tunéziai hatóságok cáfolták, hogy dróntámadás történt volna.

A portugál zászló alatt hajózó jármű fedélzetén a GSF irányítóbizottságának tagjai, köztük más aktivisták is tartózkodtak – áll a flottilla által az amerikai közösségi média platformon, az Instagramon közzétett nyilatkozatban.

„Minden utas és a legénység biztonságban van” – így áll a hétfő késő este adott nyilatkozatban, amelyben arra is kitértek, hogy jelenleg vizsgálat folyik, és amint további információk állnak rendelkezésre, azokat azonnal nyilvánosságra hozzuk.

„Az agresszió olyan cselekedetei, amelyek célja küldetésünk megfélemlítése és akadályozása, nem tántorítanak el minket. Békés küldetésünk, hogy megtörjük Gáza blokádját és szolidaritást vállaljunk népével, eltökéltséggel és kitartással folytatódik” – tették hozzá.

„Egy drón közvetlenül a hajó fölé repült, bombát dobott le, amely felrobbant, és a hajó kigyulladt” – mondta Acar, az irányítóbizottság egyik tagja egy Instagram-videóüzenetben.

A tunéziai állami TAP hírügynökség által idézett nyilatkozatban Tunézia belügyminisztériuma cáfolta, hogy a portugál zászló alatt hajózó járművet drón érte volna, miközben a Sidi Bou Said kikötőjén kívül horgonyzott.

A biztonsági egységek megvizsgálták a helyszínt, és megállapították, hogy a tüzet egy mentőmellény meggyulladása okozta. A lángokat gyorsan megfékezték, és az incidens nem okozott sérüléseket vagy anyagi károkat, kivéve néhány mellény megégését.

A Global Sumud Flotilla, amely az arab „kitartás” szóról kapta a nevét, mintegy 20 hajóból áll, amelyek különböző országokból érkező embereket szállítanak, köztük orvosokat, újságírókat és aktivistákat. Körülbelül 150 aktivista – köztük tunéziaiak, török állampolgárok, valamint európai, afrikai és ázsiai résztvevők – vesz részt a kezdeményezésben.