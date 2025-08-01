Egy kétéves kisfiú súlyos alultápláltság következtében meghalt Gázában, miközben Izrael blokádja és katonai támadásai tovább mélyítik a terület humanitárius válságát – közölték helyi egészségügyi tisztviselők csütörtökön.

Ahmad Samir Abdel Aal a Khan Younisbeli Nasser Kórházban hunyt el – mondták az orvosok. A kisgyermek testsúlya halálakor mindössze 8 kilogramm volt, ami jóval alatta marad a korának megfelelő 12 kilogrammos átlagnak.

Ahmed és családja Rafahból menekült el, és ideiglenes sátorban kerestek menedéket az Al Mawasi térségben, Khan Younis nyugati részén.

Az élelmiszerhez, tejhez és alapvető ellátmányokhoz való hozzáférés szinte lehetetlen az izraeli korlátozások miatt.

A kisfiú halála rámutat a Gázát sújtó egyre súlyosbodó éhínségre, ahol az Izrael által elrendelt blokád több mint öt hónapja lezárta a határátkelőket, megakadályozva az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és csecsemőtápszerek bejutását.

2023. október 7. óta Izrael gázai népirtása következtében a Gázai Egészségügyi Minisztérium adatai szerint legalább 160 palesztin, köztük 91 gyermek halt meg éhezés és alultápláltság következtében.