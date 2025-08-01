Egy kétéves kisfiú súlyos alultápláltság következtében meghalt Gázában, miközben Izrael blokádja és katonai támadásai tovább mélyítik a terület humanitárius válságát – közölték helyi egészségügyi tisztviselők csütörtökön.
Ahmad Samir Abdel Aal a Khan Younisbeli Nasser Kórházban hunyt el – mondták az orvosok. A kisgyermek testsúlya halálakor mindössze 8 kilogramm volt, ami jóval alatta marad a korának megfelelő 12 kilogrammos átlagnak.
Ahmed és családja Rafahból menekült el, és ideiglenes sátorban kerestek menedéket az Al Mawasi térségben, Khan Younis nyugati részén.
Az élelmiszerhez, tejhez és alapvető ellátmányokhoz való hozzáférés szinte lehetetlen az izraeli korlátozások miatt.
A kisfiú halála rámutat a Gázát sújtó egyre súlyosbodó éhínségre, ahol az Izrael által elrendelt blokád több mint öt hónapja lezárta a határátkelőket, megakadályozva az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és csecsemőtápszerek bejutását.
2023. október 7. óta Izrael gázai népirtása következtében a Gázai Egészségügyi Minisztérium adatai szerint legalább 160 palesztin, köztük 91 gyermek halt meg éhezés és alultápláltság következtében.
Izrael népirtása Gázában
Az ENSZ Világélelmezési Programja kedden arra figyelmeztetett, hogy Gázában minden harmadik ember napok óta nem jutott élelemhez, valamint a helyzetet „legrosszabb forgatókönyv szerinti” éhínségként jellemezte.
Az izraeli háború következtében Gázában a halálos áldozatok száma meghaladta a 60 200 főt, miközben a folyamatos bombázások pusztítást végeztek az enklávéban, és korlátozták a segélyek bejutását az övezetbe, ezzel éhínséget előidézve.
Hétfőn az izraeli B’Tselem és az Orvosok az Emberi Jogokért szervezetek azzal vádolták Izraelt, hogy népirtást követ el Gázában, hivatkozva a palesztin társadalom szisztematikus megsemmisítésére és az egészségügyi rendszer szándékos felszámolására.
Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és volt védelmi minisztere, Yoav Gallant ellen háborús bűnök és emberiség elleni bűncselekmények miatt Gázában.
Izrael ellen a Nemzetközi Bíróságon is népirtási ügy van folyamatban az enklávé elleni háborúja miatt.