Egyiptom és Szudán “fenyegetésnek” nevezte az Etiópia által a Níluson épített gátat.

Ez a kijelentés szerdán a Szudán és Egyiptom között tartott kairói tárgyalásokat követően egy közös nyilatkozatban hangzott el. A tárgyalásokon Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter, Hani Sweilam öntözési miniszter, valamint egy szudáni delegáció Omar Sediq külügyminiszter-helyettes vezetésével vett részt.

„A konzultációk során megvitatták az etiópiai gát fejleményeit, és a felek egyetértettek abban, hogy az etióp gát, amely sérti a nemzetközi jogot, súlyos következményekkel jár az alsó folyású országokra tekintve, illetve folyamatos fenyegetést jelent a Keleti-Nílus-medence stabilitására nézve” – áll a nyilatkozatban.

A Nílus alsó folyásánál található két ország felszólította Etiópiát politikájának megváltoztatására, valamint a regionális együttműködés helyreállítás

A nyilatkozat egy nappal azután jelent meg, hogy Abiy Ahmed etióp miniszterelnök megerősítette országa azon szándékát, hogy együttműködjön Egyiptommal és Szudánnal az etiópiai gát ügyében. Továbbá kihangsúlyozta, a gát elkészülte a víz folyamatos áramlását nem befolyásolja, illetve megakadályozza az árvizeket, és nem okoz kárt számukra.

Ez a nyilatkozat egyúttal az Egyiptom és Szudán, valamint Etiópia közötti viták közepette született, amelyek a gát feltöltésével és működtetésével kapcsolatosak. A gát építése 2011-ben kezdődött.

Kairó és Kartúm a feltöltés és működtetés szabályairól egy kötelező érvényű háromoldalú jogi megállapodás eléréséhez ragaszkodik.