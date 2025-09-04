Egyiptom és Szudán “fenyegetésnek” nevezte az Etiópia által a Níluson épített gátat.
Ez a kijelentés szerdán a Szudán és Egyiptom között tartott kairói tárgyalásokat követően egy közös nyilatkozatban hangzott el. A tárgyalásokon Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter, Hani Sweilam öntözési miniszter, valamint egy szudáni delegáció Omar Sediq külügyminiszter-helyettes vezetésével vett részt.
„A konzultációk során megvitatták az etiópiai gát fejleményeit, és a felek egyetértettek abban, hogy az etióp gát, amely sérti a nemzetközi jogot, súlyos következményekkel jár az alsó folyású országokra tekintve, illetve folyamatos fenyegetést jelent a Keleti-Nílus-medence stabilitására nézve” – áll a nyilatkozatban.
A Nílus alsó folyásánál található két ország felszólította Etiópiát politikájának megváltoztatására, valamint a regionális együttműködés helyreállítás
A nyilatkozat egy nappal azután jelent meg, hogy Abiy Ahmed etióp miniszterelnök megerősítette országa azon szándékát, hogy együttműködjön Egyiptommal és Szudánnal az etiópiai gát ügyében. Továbbá kihangsúlyozta, a gát elkészülte a víz folyamatos áramlását nem befolyásolja, illetve megakadályozza az árvizeket, és nem okoz kárt számukra.
Ez a nyilatkozat egyúttal az Egyiptom és Szudán, valamint Etiópia közötti viták közepette született, amelyek a gát feltöltésével és működtetésével kapcsolatosak. A gát építése 2011-ben kezdődött.
Kairó és Kartúm a feltöltés és működtetés szabályairól egy kötelező érvényű háromoldalú jogi megállapodás eléréséhez ragaszkodik.
Etiópia azonban úgy véli, hogy egy ilyen jellegű megállapodásra nincs szükség, illetve ismételten kihangsúlyozta, hogy nem áll szándékában egyetlen országnak sem ártani. A vita három évre felfüggesztette a tárgyalásokat, mielőtt 2023-ban újraindultak volna, de 2024-ben ismét megakadtak.
Klímaválság és politikai instabilitás
A Nílus, amely 6650 kilométer hosszú, 11 országon halad keresztül: Burundi, Ruanda, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya, Uganda, Tanzánia, Etiópia, Eritrea, Dél-Szudán, Szudán és Egyiptom.
Egyiptom súlyos vízhiány-válsággal néz szembe, amelyet több tényező is súlyosbít, köztük a klímaválság. Az ország vízellátásának több mint 90%-a a Nílusból származik.
Szudán kisebb mértékben szintén vízválsággal küzd, amelynek fő oka a politikai instabilitás.
Egyiptomban és Szudánban, mint az alsó folyású országok, viszonylag alacsony csapadékszint figyelhető meg az északi Nílus-medence államaihoz képest.
Etiópia azzal érvel, hogy a gát szükséges az energiafüggetlenség és a gazdasági növekedés érdekében.