A pakisztáni hatóságok ezen a héten több mint egymillió embert evakuáltak otthonaikból Pandzsáb tartományban, mivel az elmúlt közel 40 év legsúlyosabb áradása több száz falut és létfontosságú gabonatermő területeket öntött el.
A heves monszunesők és a szomszédos India által a gátjaiból kiengedett felesleges víz három folyót duzzasztott fel, amelyek az ország keleti tartományába ömlenek. A hatóságok kénytelenek voltak néhány helyen áttörni a folyópartokat, így több mint 1 400 falut árasztottak el – közölte csütörtökön Pandzsáb katasztrófavédelmi hatósága.
Qadirabad lakói mellkasig érő vízben gázoltak, miután a Chenab folyó kilépett medréből. A tisztviselők szerint az áradásokat súlyosbította, hogy India vizet engedett a Ravi, a Sutlej és a Chenab folyókba.
Shehbaz Sharif miniszterelnök, aki a szövetségi miniszterekkel és Maryam Nawaz pandzsábi főminiszterrel együtt látogatta meg az érintett területeket, kihangsúlyozta az új víztározók sürgős szükségességét az ismétlődő problémák kezelése érdekében.
„Sajnos Pakisztán a 10 leginkább érintett ország között van az éghajlatváltozás szempontjából. Ennek hatása az elkövetkező években tovább fog nőni, ezért azonnali lépésekre van szükség a helyzet ellenőrzéséhez” – mondta egy hivatalos találkozón.
Pandzsáb, amely Pakisztán lakosságának felének ad otthont, és kulcsfontosságú búza-, rizs- és gyapottermelő régió, ezen a héten legalább 12 halálesetet regisztrált. Országos szinten az áradások következtében június óta több mint 800 ember vesztette életét.
A Chenab folyó vize csütörtök hajnalban félő volt, hogy áttör egy 1000 méteres gátat Qadirabadnál, amely a folyó áramlását szabályozza. A hatóságok szándékosan felrobbantották a folyópart egy részét, hogy a vizet a közeli földekre engedjék, és megakadályozzák a gát összeomlását, ami két várost árasztott volna el.
„Sikerült elhárítanunk a fenyegetést” – mondta el egy tartományi katasztrófavédelmi szóvivő. Csütörtök délutánra a gát vízhozama körülbelül 755 000 köbméterre csökkent, az éjszakai közel egymillióról, és közelebb került a 800 000 köbméteres kapacitásához.
A tisztviselők a változó időjárási mintákat okolták a súlyos áradásokért. 2022-ben példátlan monszunesők legalább 1000 ember halálát okozták, és tönkretették a termést, az utakat és a hidakat.
Pakisztán Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökségének vezetője, Inam Haider Malik elmondta, hogy az idei áradásokat a keleti, déli és nyugati időjárási rendszerek összefonódása okozta. A tervezési miniszter, Ahsan Iqbal szerint az éghajlati válság „az új normává” vált. Azonban hozzátette, „ez nem kezelhetetlen.”