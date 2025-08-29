A pakisztáni hatóságok ezen a héten több mint egymillió embert evakuáltak otthonaikból Pandzsáb tartományban, mivel az elmúlt közel 40 év legsúlyosabb áradása több száz falut és létfontosságú gabonatermő területeket öntött el.

A heves monszunesők és a szomszédos India által a gátjaiból kiengedett felesleges víz három folyót duzzasztott fel, amelyek az ország keleti tartományába ömlenek. A hatóságok kénytelenek voltak néhány helyen áttörni a folyópartokat, így több mint 1 400 falut árasztottak el – közölte csütörtökön Pandzsáb katasztrófavédelmi hatósága.

Qadirabad lakói mellkasig érő vízben gázoltak, miután a Chenab folyó kilépett medréből. A tisztviselők szerint az áradásokat súlyosbította, hogy India vizet engedett a Ravi, a Sutlej és a Chenab folyókba.

Shehbaz Sharif miniszterelnök, aki a szövetségi miniszterekkel és Maryam Nawaz pandzsábi főminiszterrel együtt látogatta meg az érintett területeket, kihangsúlyozta az új víztározók sürgős szükségességét az ismétlődő problémák kezelése érdekében.

„Sajnos Pakisztán a 10 leginkább érintett ország között van az éghajlatváltozás szempontjából. Ennek hatása az elkövetkező években tovább fog nőni, ezért azonnali lépésekre van szükség a helyzet ellenőrzéséhez” – mondta egy hivatalos találkozón.