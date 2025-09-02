A mentőcsapatok kedden kétségbeesetten kutattak a túlélők után a kelet-afganisztáni földrengés által lerombolt otthonok romjai között, amely több mint 900 ember életét követelte.

A 6,0-ás erősségű földrengést legalább öt utórengés követte, vasárnap éjfél körül pedig elérte a Pakisztánnal határos hegyvidéki tartományok távoli területeit is.

A Kunar tartományi katasztrófavédelmi hatóság vezetője, Ehsanullah Ehsan elmondta, „az éjszaka folyamán folytatódtak a mentési munkálatok.” Hozzátette, „a távoli falvakban, még mindig vannak olyan sérültek,” akiket kórházba kell szállítani.

A mentési munkálatokhoz a falvak lakói is csatlakoztak, puszta kézzel tisztították meg a meredek völgyekbe épített egyszerű sár- és kőházak romjait.

A 26 éves Obaidullah Stoman, aki a barátját kereste Wadir faluban, megdöbbent a pusztítás mértékén.

„Keresem, de nem találtam meg. Számomra nagyon nehéz volt látni az itteni állapotokat.” Csak romok maradtak.” – mondta el.

A halottakat, köztük a gyermekeket is, a falusiak fehér leplekbe csavarták, imádkoztak értük, majd eltemették őket.

Sürgős segítség

Az ENSZ migrációs ügynöksége szerint a legsúlyosabban érintett falvak közül néhány továbbra is megközelíthetetlen az elzárt utak miatt.

Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint a földrengés epicentruma körülbelül 27 kilométerre volt Dzsalálábádtól, valamint a földfelszín alatt sekély, nyolc kilométeres mélységben történt.

Az évtizedek óta tartó konfliktusok után Afganisztán a világ egyik legszegényebb országa, amely elhúzódó humanitárius válsággal küzd, miközben az elmúlt években több millió afgán tért vissza az országba Pakisztánból és Iránból.

Az Egyesült Államok 2021-es kivonulása óta a külföldi segélyek jelentősen csökkentek, amely tovább rontotta az ország már amúgy is korlátozott képességét a katasztrófák kezelésére.