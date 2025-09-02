ÉGHAJLAT
1 perc olvasás
Egy pusztító földcsuszamlás Szudánban eltörölt egy falut a Föld felszínéről: 1000 halott
A tragédia vasárnap a Közép-Dárfúrban található Marrah-hegységben található Tarasin falujában történt, miután augusztus végén napokon át tartó heves esőzések sújtották a térséget.
Egy pusztító földcsuszamlás Szudánban eltörölt egy falut a Föld felszínéről: 1000 halott
Szudánban az áradások elpusztítottak egy egész falut. /Fénykép: AFP.
2025. szeptember 2.

Egy pusztító földcsuszamlás teljesen elpusztított egy falut Szudán nyugati régiójában, Dárfúrban, valamint legalább 1 000 ember életét követelte, ezzel az afrikai ország közelmúltjának egyik legtragikusabb természeti katasztrófájává vált – közölte a térséget ellenőrző lázadó csoport.

A tragédia vasárnap történt a Közép-Dárfúrban található Tarasin faluban, a Marra-hegységben, miután augusztus végén napokon át tartó heves esőzések sújtották a térséget – áll a Szudáni Felszabadítási Mozgalom-Hadsereg közleményében.

„Az első információk szerint a falu összes lakója, akiknek száma meghaladja az ezer főt, életét vesztette. Mindössze egy ember élte túl” – olvasható a közleményben.

A csoport szerint a falu „a földdel teljsen egyenlővé vált,” és az ENSZ-hez, valamint nemzetközi segélyszervezetekhez fordultak segítségért annak érdekében, hogy a kiemeljék a holttesteket.

Javasolt

Az észak-dárfúri államban zajló harcok elől menekülve a lakosok a Marra-hegység térségében kerestek menedéket, ahol azonban élelmiszer és orvosi ellátás hiányában szenvednek.

A két éve tartó polgárháború következtében a lakosság több mint fele éhezési válsággal néz szembe, valamint milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Az észak-dárfúri állam fővárosa, al-Fashir, szintén támadások alatt áll.

KapcsolódóTRT Global - Szudán koleraválsága a háború és az infrastruktúra összeomlása közepette egyre súlyosbodik
Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us