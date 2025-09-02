Egy pusztító földcsuszamlás teljesen elpusztított egy falut Szudán nyugati régiójában, Dárfúrban, valamint legalább 1 000 ember életét követelte, ezzel az afrikai ország közelmúltjának egyik legtragikusabb természeti katasztrófájává vált – közölte a térséget ellenőrző lázadó csoport.

A tragédia vasárnap történt a Közép-Dárfúrban található Tarasin faluban, a Marra-hegységben, miután augusztus végén napokon át tartó heves esőzések sújtották a térséget – áll a Szudáni Felszabadítási Mozgalom-Hadsereg közleményében.

„Az első információk szerint a falu összes lakója, akiknek száma meghaladja az ezer főt, életét vesztette. Mindössze egy ember élte túl” – olvasható a közleményben.

A csoport szerint a falu „a földdel teljsen egyenlővé vált,” és az ENSZ-hez, valamint nemzetközi segélyszervezetekhez fordultak segítségért annak érdekében, hogy a kiemeljék a holttesteket.