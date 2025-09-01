ÉGHAJLAT
2 perc olvasás
Katasztrófális földrengés Afganisztánban: Több száz halott
A hatóságok közölték, hogy a mentési munkálatokban a tisztviselők mellett a lakosok is részt vesznek, miközben a központi és közeli tartományokból érkező támogatói csapatok is a helyszínre tartanak.
Az Afginisztánban történt földrengésben több száz ember vesztette életét. /Fénykép: X.
2025. szeptember 1.

Legalább 500 ember vesztette életét, és további 1000-en sérültek meg egy földrengésben, amely vasárnap késő este rázta meg Afganisztán keleti részét – jelentette az ország állami műsorszolgáltatója, a Radio Television Afghanistan (RTA).

A tálibok vezette egészségügyi hatóságok Kabulban azonban közölték, hogy még mindig nem tudják megerősíteni a hivatalos áldozatok számát, miközben igyekeznek elérni a távoli területeket.

Korábban az ország Információs Minisztériuma az Anadolu hírügynökségnek elmondta, a 6,0-es erősségű földrengés következtében több mint 250 ember halt meg, és 500-an sérültek meg.

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) szerint a rengés helyi idő szerint: 23:47-kor 27 kilométerre kelet-északkeletre Dzsalálábádtól, 8 kilométeres mélységben történt.

Egy minisztériumi tisztviselő az Anadolu hírügynökségnek elmondta, Kunar tartomány Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi és Chapa Dara körzeteiben is áldozatokról számoltak be.

Hozzátette, a halottak és sérültek száma még nem végleges, mivel a tisztviselők még mindig kapcsolatban állnak a helyi lakosokkal több távoli területen, és a segélycsapatok úton vannak.

Az utak, amelyek Sawki körzet Dewa Gul és Nur Gul körzet Mazar Dara területeire vezetnek, földcsuszamlások miatt elzáródtak, ami megnehezíti a mentőcsapatok eljutását az érintett területekre – tette hozzá.

A helyiek az országot sújtó egyik legerősebb földrengésként írták le az eseményt.

Az afganisztáni ideiglenes kormány szóvivője, Zabihullah Mudzsahid megerősítette, hogy a földrengés több áldozatot követelt.

„Sajnos a ma esti földrengés emberéleteket és anyagi károkat okozott keleti tartományainkban” – írta az X felületén.

Mudzsahid emellett közölte, a helyi tisztviselők és lakosok mentési munkálatokat végeznek, miközben központi és közeli tartományokból érkező támogató csapatok is a helyszínre tartanak.

„Minden rendelkezésre álló erőforrást felhasználunk az életek megmentésére” – tette hozzá.

Az USGS szerint a fő rengést követően legalább két másik, 5,2-es erősségű földrengés is megrázta ugyanazt a területet.

