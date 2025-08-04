Vasárnapi nyilatkozatában Izzat al-Rishq, a Hamász Politikai Irodájának tagja kijelentette, hogy Netanjahu és a „náci kormány” által Gáza lakosságára kivetett éhezési és szomjaztatási politika most már az izraeli foglyokat is érinti. Teljes felelősséget helyezett az izraeli kormányra a foglyok állapotáért.

Al-Rishq elmondta, hogy a palesztin ellenállási erők vallási és humanitárius elvek szerint bánnak az izraeli foglyokkal, megosztva velük saját élelmüket és vizüket, ahogyan azt a szélesebb palesztin lakossággal is teszik.

Emlékeztetett arra, hogy korábbi fogolycserék során az izraeli foglyokat jó fizikai és mentális állapotban engedték szabadon, de azt állította, hogy most éhezéstől, gyengeségtől és súlyvesztéstől szenvednek – tükrözve a Gáza ostromlott lakosainak helyzetét.

Netanjahu Gáza népének elnyomása a foglyokat is körülvette, és kegyetlen éheztetéssel próbálja őket fegyelmezni – mondta Al-Rishq.

„Amikor Netanjahu nem tudta megtalálni a túszokat és légicsapásokkal megölni őket, most éheztetéssel próbálja lezárni az ügyet” – jelentette be Al-Rishq, azt állítva, hogy az éhezési politika Gázában Netanjahu stratégiájának része a túszhelyzet megoldására.

Tel-Aviv becslései szerint 50 izraeli van még mindig Gázában fogságban, közülük 20-ról feltételezik, hogy életben vannak. Eközben Izrael több mint 10 800 palesztin fogvatartottat tart fogva, akik közül sokan kínzást, éheztetést és orvosi elhanyagolást szenvednek el palesztin és izraeli jogvédő csoportok szerint.

Éhezés és népirtás