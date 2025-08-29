A hollywoodi nagyágyúk – köztük Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer és Alfonso Cuarón – vezető producerként csatlakoztak Kaouther Ben Hania The Voice of Hind Rajab [Hind Rajab hangja] című filmjéhez, ezzel jelentős támogatást nyújtva a Gázában játszódó dráma számára a világpremier előtt, amelyre szeptember 3-án kerül sor a Velencei Filmfesztiválon.
A film a hatéves Hind Rajab utolsó óráit dolgozza fel, aki 2024 januárjában a Vörös Félhold önkénteseit hívta fel segítségért egy golyólyuggatta autóból, miután az izraeli erők tüzet nyitottak a menekülő kislányra és családjára Gáza városában.
A kislányt később holtan találták meg.
A film alapjául a Hind kétségbeesett segélyhívásairól készült hangfelvételek szolgálnak, miközben a mentők próbálták elérni őt.
Izrael azt állította, a támadás idején nem tartózkodtak a csapatai a térségben, de a The Washington Post és a Sky News független vizsgálatai megerősítették, hogy izraeli tankok voltak a helyszínen.
Az Al Jazeera összesen 335 golyónyomot fedezett fel a család autóján.
„Nem tudok elfogadni egy olyan világot, ahol egy gyermek segítségért kiált, és senki nem jön. A mozi képes megőrizni az emlékeket. A mozi képes ellenállni a feledésnek. Hadd hallatszódjon Hind Rajab hangja” – mondta el a film rendezője, Kaouther Ben Hania, akinek korábbi filmje, a Four Daughters tavaly Oscar-jelölést kapott.
A filmet Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) és James Wilson (JW Films) készítették.
A Party Film Sales már több európai országra is megszerezte a forgalmazási jogokat, míg Észak-Amerikában a CAA Media Finance intézi a forgalmazást.
A velencei bemutató egybeesik azzal, hogy a Gázai háború a fesztivál egyik legmeghatározóbb témájává vált.
Hind Rajab hangja Velencében
A 82. Velencei Filmfesztivál ezen a héten kezdődött el a szokásos hollywoodi csillogással, ám Gáza ügye mind a vörös szőnyegen, mind azon kívül is hangsúlyosan jelen volt.
Izrael vérengzésének befejezését követelve palesztinbarát tüntetők gyűltek össze a Lidon, miközben filmesek és művészek a palesztin nép szenvedésére hívták fel a figyelmet.
A fesztivál egyik leginkább várt alkotása a The Voice of Hind Rajab, amely valós események alapján mutatja be egy hatéves kislány történetét, akit az izraeli lövések öltek meg 2024 januárjában. Hind telefonon keresztül segítségért segítségért könyörgött, miközben egy golyóval szitává lőtt autóban rekedett.
A rendező, Kaouther Ben Hania elmondta, „fizikai reakciót” váltott ki belőle, amikor először meghallotta Hind hangját az interneten, és azonnal félretett minden más projektet, hogy ezzel a filmmel foglalkozzon.
Tudatosan kerülte a megrázó, véres képi világot, helyette a „várakozásra, a félelemre és a segítség elmaradásának elviselhetetlen csendjére” fókuszált.
Alberto Barbera, a Velencei Filmfesztivál igazgatója úgy nyilatkozott, hogy az idei program „a valósághoz való visszatérés” jegyében áll, és a filmkészítők olyan témákkal néznek szembe, mint a háború, az elnyomás és a palesztin területek megszállása.