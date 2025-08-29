A hollywoodi nagyágyúk – köztük Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer és Alfonso Cuarón – vezető producerként csatlakoztak Kaouther Ben Hania The Voice of Hind Rajab [Hind Rajab hangja] című filmjéhez, ezzel jelentős támogatást nyújtva a Gázában játszódó dráma számára a világpremier előtt, amelyre szeptember 3-án kerül sor a Velencei Filmfesztiválon.

A film a hatéves Hind Rajab utolsó óráit dolgozza fel, aki 2024 januárjában a Vörös Félhold önkénteseit hívta fel segítségért egy golyólyuggatta autóból, miután az izraeli erők tüzet nyitottak a menekülő kislányra és családjára Gáza városában.

A kislányt később holtan találták meg.

A film alapjául a Hind kétségbeesett segélyhívásairól készült hangfelvételek szolgálnak, miközben a mentők próbálták elérni őt.

Izrael azt állította, a támadás idején nem tartózkodtak a csapatai a térségben, de a The Washington Post és a Sky News független vizsgálatai megerősítették, hogy izraeli tankok voltak a helyszínen.

Az Al Jazeera összesen 335 golyónyomot fedezett fel a család autóján.

„Nem tudok elfogadni egy olyan világot, ahol egy gyermek segítségért kiált, és senki nem jön. A mozi képes megőrizni az emlékeket. A mozi képes ellenállni a feledésnek. Hadd hallatszódjon Hind Rajab hangja” – mondta el a film rendezője, Kaouther Ben Hania, akinek korábbi filmje, a Four Daughters tavaly Oscar-jelölést kapott.

A filmet Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios) és James Wilson (JW Films) készítették.