Erdoğan török elnök Kínába utazott
Ez, az Erdoğan első látogatása lesz Kínába öt év után, és olyan időszakban történik, amikor Ankara és Peking stratégiai kapcsolata erősödött.
Recep Tayyip Erdoğan elnök és hitvese, Emine Erdoğan Kínába utazott. / AA
2025. augusztus 31.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök vasárnap érkezett a kínai Tiencsin városába, hogy részt vegyen a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. Államfői Tanácsának ülésén, amely díszvendége.

Erdoğant a pekingi nemzetközi repülőtéren fogadta Lei Hacsaó kínai tárca nélküli miniszter, Selçuk Ünal, pekingi török nagykövet, valamint a nagykövetség munkatársai. A török elnök részt vesz azon díszvacsorán, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök rendezett a vezetők tiszteletére a Sanghaji Együttműködési Szervezet Államfői Tanácsának 25. csúcstalálkozója keretében.

Burhanettin Duran kommunikációs igazgató korábbi tájékoztatása szerint Erdoğan köztársasági elnök hétfőn felszólal majd a kibővített formátumban megrendezésre kerülő ülésen, és augusztus 31. és szeptember 1.-je között tartózkodik Kínában.

A látogatásra öt év után került sor egy olyan időszakban történik, amikor Ankara és Peking közötti stratégiai kapcsolatok erősödtek. Várhatóan Erdoğan a látogatás alkalmából kétoldalú megbeszéléseket fog folytatni Hszi Csin-ping kínai elnökkel és más résztvevő vezetőkkel.

Erdoğan elnök hitvese, Emine Erdoğan, külügyminiszter Hakan Fidan, Ibrahim Kalin, az MIT igazgatója, Alparslan Bayraktar energiaügyi és természeti erőforrásokért felelős miniszter, Mehmet Simsek pénzügyminiszter, valamint Yasar Güler honvédelmi miniszter is kíséri a török elnököt.

Mehmet Fatih Kacır ipari és technológiai miniszter, Ömer Bolat kereskedelmi miniszter, Halit Yerebakan, az AK Párt alelnöke, Ismail Faruk Aksu, az MHP alelnöke, Burhanettin Duran, az Elnöki Hivatal kommunikációs igazgatója, Haluk Görgün, a Török Védelmi Ipari Ügynökség (SSB) elnöke, valamint Hasan Doğan, az elnöki kabinetfőnök is utazott Kínába a török elnök kíséretében.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet és Türkiye

A Sanghaji Együttműködési Szervezetet 2001-ben alapította Kína, Oroszország és közép-ázsiai államok azzal a céllal, hogy a szervezet előmozdítsa az együttműködést és kezelje a regionális gazdasági és biztonsági kihívásokat.

A szervezet teljes jogú tagjai így következnek: Oroszország, Fehéroroszország, Kína, India, Irán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Pakisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán. 2017-ben India és Pakisztán, 2023-ban Irán és 2024-ben Fehéroroszország csatlakozott a szervezethez.

Türkiye 2012 óta a Sanghaji Együttműködési Szervezet párbeszédpartnere, és az egyetlen NATO-tagország, amely ezt a státuszt megszerezte. Ez a helyzet tükrözi Ankara törekvéseit a Nyugattal való szövetségének kiegyensúlyozására és az Eurázsiával való erősebb kapcsolatok kialakítására.

Az Erdoğan vezetése alatt Türkiye megerősítette kapcsolatait a Sanghaji Együttműködési Szervezettel, 2017-ben a Sanghaji Együttműködési Szervezet Energia Klubjának elnöki tisztét is betöltötte, és növelte kereskedelmi forgalmát olyan fontos tagokkal, mint Kína és Oroszország.

A Sanghaj Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója hétfőig folytatódik a kikötővárosban, Tiencinben, néhány nappal azelőtt, hogy Pekingben egy hatalmas katonai parádéval emlékeznek meg a második világháború lezárásának 80. évfordulójáról.

