Belgium hivatalosan el fogja ismerni Palesztina államát az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén szeptemberben – jelentette be a belga külügyminiszter.
„Belgium elismeri Palesztinát az ENSZ ülésén. Szigorú szankciókat vezetünk be az izraeli kormánnyal szemben” – írta Maxime Prevot külügyminiszter hétfőn az X platformon.
A Közgyűlés szeptember 9. és 23. között ülésezik New Yorkban.
Franciaország júliusban jelentette be, hogy elismeri a palesztin államot az ülés során, Emmanuel Macron elnök pedig ezt a lépést a kétállami megoldás felé vezető útnak nevezte.
Azóta több nyugati ország, köztük az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is arra ösztönözte másokat, hogy kövessék a példát.
Prevot elmondta, hogy Belgium döntését „a Gázában kibontakozó humanitárius tragédia” fényében hozták meg, ahol az ENSZ szerint az izraeli erőszak közel két éve gyakorlatilag az egész enklávé lakosságát kitelepítette, és éhínséghez vezetett.
„Az Izrael által elkövetett, a nemzetközi jogot sértő erőszak fényében, valamint nemzetközi kötelezettségei, köztük a népirtás kockázatának megelőzésére vonatkozó kötelessége miatt Belgiumnak határozott döntéseket kellett hoznia az izraeli kormányra és a Hamaszra gyakorolt nyomás fokozása érdekében” – mondta Prevot.
”Az elismerés nem az izraeli emberek ellen irányul”-jelentette be Prevot.
„Ez nem az izraeli nép megbüntetéséről szól, hanem arról, hogy biztosítsuk, hogy kormányuk tiszteletben tartsa a nemzetközi és humanitárius jogot, és lépéseket tegyünk a helyzet megváltoztatása érdekében” – tette hozzá.
Belgium csatlakozik Franciaországhoz és több mint egy tucat másik országhoz, amelyek támogatják a New York-i Nyilatkozatot, amely megnyitja az utat Izrael és Palesztina hivatalos elismerése előtt a kétállami megoldás felé tett megújult erőfeszítések részeként.
A lépés a Gázában zajló népirtással szembeni növekvő nemzetközi elégedetlenséget tükrözi.
Izrael gázai népirtása 2023 októbere óta több mint 63 000 palesztint ölt meg, és milliókat telepített ki, miközben a Nemzetközi Bíróság népirtási ügyet vizsgál Izrael ellen.