Belgium hivatalosan el fogja ismerni Palesztina államát az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén szeptemberben – jelentette be a belga külügyminiszter.

„Belgium elismeri Palesztinát az ENSZ ülésén. Szigorú szankciókat vezetünk be az izraeli kormánnyal szemben” – írta Maxime Prevot külügyminiszter hétfőn az X platformon.

A Közgyűlés szeptember 9. és 23. között ülésezik New Yorkban.

Franciaország júliusban jelentette be, hogy elismeri a palesztin államot az ülés során, Emmanuel Macron elnök pedig ezt a lépést a kétállami megoldás felé vezető útnak nevezte.

Azóta több nyugati ország, köztük az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is arra ösztönözte másokat, hogy kövessék a példát.

Prevot elmondta, hogy Belgium döntését „a Gázában kibontakozó humanitárius tragédia” fényében hozták meg, ahol az ENSZ szerint az izraeli erőszak közel két éve gyakorlatilag az egész enklávé lakosságát kitelepítette, és éhínséghez vezetett.