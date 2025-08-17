A Financial Times újság vasárnap közzétette, hogy az Európai Unió igyekszik fenntartani frissen bevezetett digitális szabályait az amerikai nyomás ellenére, miközben mindkét fél a múlt hónapban elért kereskedelmi megállapodás hivatalos megerősítésére szolgáló, késleltetett nyilatkozat végleges részletein dolgozik.

Az EU tisztviselői szerint a nyilatkozat késedelmének egyik oka a „nem tarifális akadályokkal” kapcsolatos megfogalmazás, amelybe az Egyesült Államok szerint a digitális szabályok is beletartoznak – írta a napilap.

Az Európai Unió, a Fehér Ház és a Külügyminisztérium nem reagált azonnal a kommentárkérésre.

A nyilatkozatot eredetileg néhány nappal azután várták, hogy Ursula von der Leyen, az EU elnöke és Donald Trump, amerikai elnök júliusban bejelentette a megállapodást – írta a Financial Times.

A júliusi megállapodás 15 százalékos importvámot vezetett be az Európai Unióból származó importáruk többségére – ez az eredetileg kilátásba helyezett vám fele –, és segített elkerülni egy szélesebb körű kereskedelmi háborút a két szövetséges között, amelyek együtt a globális kereskedelem közel egyharmadát teszik ki.