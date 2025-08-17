GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
2 perc olvasás
Az EU ellenáll az Egyesült Államok nyomásának a digitális jogszabályok ügyében
Az uniós tisztviselők állítólag azon dolgoznak, hogy fenntartsák az online szabályozásokat, miközben az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások a vámokkal és a digitális szabályokkal kapcsolatos nézeteltérések közepette zajlanak.
Az EU ellenáll az Egyesült Államok nyomásának a digitális jogszabályok ügyében
A digitális jogszabályokkal kapcsolatos viták rendezése szükséges a kereskedelmi megállapodás véglegesítéséhez. / Reuters
2025. augusztus 17.

A Financial Times újság vasárnap közzétette, hogy az Európai Unió igyekszik fenntartani frissen bevezetett digitális szabályait az amerikai nyomás ellenére, miközben mindkét fél a múlt hónapban elért kereskedelmi megállapodás hivatalos megerősítésére szolgáló, késleltetett nyilatkozat végleges részletein dolgozik.

Az EU tisztviselői szerint a nyilatkozat késedelmének egyik oka a „nem tarifális akadályokkal” kapcsolatos megfogalmazás, amelybe az Egyesült Államok szerint a digitális szabályok is beletartoznak – írta a napilap.

Az Európai Unió, a Fehér Ház és a Külügyminisztérium nem reagált azonnal a kommentárkérésre.

A nyilatkozatot eredetileg néhány nappal azután várták, hogy Ursula von der Leyen, az EU elnöke és Donald Trump, amerikai elnök júliusban bejelentette a megállapodást – írta a Financial Times.

A júliusi megállapodás 15 százalékos importvámot vezetett be az Európai Unióból származó importáruk többségére – ez az eredetileg kilátásba helyezett vám fele –, és segített elkerülni egy szélesebb körű kereskedelmi háborút a két szövetséges között, amelyek együtt a globális kereskedelem közel egyharmadát teszik ki.

Javasolt

Az illegális tartalmak kezelése

Az Egyesült Államok nyitva akarta hagyni a lehetőséget az EU Digitális Szolgáltatások Törvényének (DSA) esetleges engedményeire. Washington szerint ez a szabályozás korlátozza a szólásszabadságot és költségeket ró az amerikai technológiai vállalatokra. A Financial Times szerint az Európai Bizottság közölte, hogy ezeknek a szabályoknak az enyhítése vörös vonalat jelent.

Az EU DSA-ja egy mérföldkőnek számító törvény, amelynek célja, hogy biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online környezetet azáltal, hogy a technológiai óriásokat arra kötelezi, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak az illegális tartalmak, például a gyűlöletbeszéd és a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló anyagok kezelése érdekében.

A bizottság arra számított, hogy Trump augusztus 15-ig elnöki rendeletet ír alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti az EU-ból az USA-ba irányuló autóexportra kivetett vámot. A Financial Times szerint azonban egy amerikai tisztviselő jelezte, hogy ezt a lépést elhalasztják, amíg a közös nyilatkozatot véglegesítik.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us