A Financial Times újság vasárnap közzétette, hogy az Európai Unió igyekszik fenntartani frissen bevezetett digitális szabályait az amerikai nyomás ellenére, miközben mindkét fél a múlt hónapban elért kereskedelmi megállapodás hivatalos megerősítésére szolgáló, késleltetett nyilatkozat végleges részletein dolgozik.
Az EU tisztviselői szerint a nyilatkozat késedelmének egyik oka a „nem tarifális akadályokkal” kapcsolatos megfogalmazás, amelybe az Egyesült Államok szerint a digitális szabályok is beletartoznak – írta a napilap.
Az Európai Unió, a Fehér Ház és a Külügyminisztérium nem reagált azonnal a kommentárkérésre.
A nyilatkozatot eredetileg néhány nappal azután várták, hogy Ursula von der Leyen, az EU elnöke és Donald Trump, amerikai elnök júliusban bejelentette a megállapodást – írta a Financial Times.
A júliusi megállapodás 15 százalékos importvámot vezetett be az Európai Unióból származó importáruk többségére – ez az eredetileg kilátásba helyezett vám fele –, és segített elkerülni egy szélesebb körű kereskedelmi háborút a két szövetséges között, amelyek együtt a globális kereskedelem közel egyharmadát teszik ki.
Az illegális tartalmak kezelése
Az Egyesült Államok nyitva akarta hagyni a lehetőséget az EU Digitális Szolgáltatások Törvényének (DSA) esetleges engedményeire. Washington szerint ez a szabályozás korlátozza a szólásszabadságot és költségeket ró az amerikai technológiai vállalatokra. A Financial Times szerint az Európai Bizottság közölte, hogy ezeknek a szabályoknak az enyhítése vörös vonalat jelent.
Az EU DSA-ja egy mérföldkőnek számító törvény, amelynek célja, hogy biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online környezetet azáltal, hogy a technológiai óriásokat arra kötelezi, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak az illegális tartalmak, például a gyűlöletbeszéd és a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló anyagok kezelése érdekében.
A bizottság arra számított, hogy Trump augusztus 15-ig elnöki rendeletet ír alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti az EU-ból az USA-ba irányuló autóexportra kivetett vámot. A Financial Times szerint azonban egy amerikai tisztviselő jelezte, hogy ezt a lépést elhalasztják, amíg a közös nyilatkozatot véglegesítik.