Elmaradt az amerikai kereskedelmi tárgyalóknak az augusztus 25-29. közöttre tervezett újdelhi látogatása, ami késlelteti a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat – jelentette szombaton az indiai üzleti és pénzügyi hírcsatorna, az NDTV Profit, a kormányhoz közeli forrásokra hivatkozva.
A jelentés szerint a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodás e tárgyalási fordulóját valószínűleg egy későbbi időpontra halasztják el, így szertefoszlott a remény, hogy az augusztus 27. , az indiai árukra kivetett további vámok bevezetése előtt enyhülés következhet be.
A hónap elején Donald Trump amerikai elnök további 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, azzal indokolva a lépést, hogy Újdelhi továbbra is importál orosz olajat. Ez a döntés jelentősen fokozta a feszültséget a két ország között.
Az új importvám-rendelkezés, amely augusztus 27-től lép hatályba, egyes indiai exporttermékek vámját akár 50 százalékra is emelheti – ez az egyik legmagasabb vám, amelyet az Egyesült Államok bármely kereskedelmi partnerére kivetett.
Az Újdelhi és Washington közötti kereskedelmi tárgyalások öt forduló után megszakadtak az indiai mezőgazdasági és tejipari ágazatok megnyitásával kapcsolatos nézeteltérések, valamint az orosz olajimport leállítására vonatkozó követelések miatt.
Az indiai külügyminisztérium közölte, hogy az országot indokolatlanul kiemelik azért, mert orosz olajat vásárol, miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is árukat vásárol Oroszországtól.