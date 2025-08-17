GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
1 perc olvasás
Elmaradt az indiai-amerikai tárgyalás a kereskedelmi megállapodás ügyében
Elmaradt az amerikai tárgyalók tervezett kereskedelmi látogatása Indiába, ami késlelteti a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat az új vámok hatályba lépése előtt.
Elmaradt az indiai-amerikai tárgyalás a kereskedelmi megállapodás ügyében
Új vámok lépnek életbe indiai árukra, miközben a kereskedelmi tárgyalások elmaradtak. / Reuters
2025. augusztus 17.

Elmaradt az amerikai kereskedelmi tárgyalóknak az augusztus 25-29. közöttre tervezett újdelhi látogatása, ami késlelteti a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat – jelentette szombaton az indiai üzleti és pénzügyi hírcsatorna, az NDTV Profit, a kormányhoz közeli forrásokra hivatkozva.

A jelentés szerint a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodás e tárgyalási fordulóját valószínűleg egy későbbi időpontra halasztják el, így szertefoszlott a remény, hogy az augusztus 27. , az indiai árukra kivetett további vámok bevezetése előtt enyhülés következhet be.

A hónap elején Donald Trump amerikai elnök további 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, azzal indokolva a lépést, hogy Újdelhi továbbra is importál orosz olajat. Ez a döntés jelentősen fokozta a feszültséget a két ország között.

Javasolt

Az új importvám-rendelkezés, amely augusztus 27-től lép hatályba, egyes indiai exporttermékek vámját akár 50 százalékra is emelheti – ez az egyik legmagasabb vám, amelyet az Egyesült Államok bármely kereskedelmi partnerére kivetett.

Az Újdelhi és Washington közötti kereskedelmi tárgyalások öt forduló után megszakadtak az indiai mezőgazdasági és tejipari ágazatok megnyitásával kapcsolatos nézeteltérések, valamint az orosz olajimport leállítására vonatkozó követelések miatt.

Az indiai külügyminisztérium közölte, hogy az országot indokolatlanul kiemelik azért, mert orosz olajat vásárol, miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is árukat vásárol Oroszországtól.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us