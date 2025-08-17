Elmaradt az amerikai kereskedelmi tárgyalóknak az augusztus 25-29. közöttre tervezett újdelhi látogatása, ami késlelteti a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat – jelentette szombaton az indiai üzleti és pénzügyi hírcsatorna, az NDTV Profit, a kormányhoz közeli forrásokra hivatkozva.

A jelentés szerint a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodás e tárgyalási fordulóját valószínűleg egy későbbi időpontra halasztják el, így szertefoszlott a remény, hogy az augusztus 27. , az indiai árukra kivetett további vámok bevezetése előtt enyhülés következhet be.

A hónap elején Donald Trump amerikai elnök további 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, azzal indokolva a lépést, hogy Újdelhi továbbra is importál orosz olajat. Ez a döntés jelentősen fokozta a feszültséget a két ország között.