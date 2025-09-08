POLITIKA
1 perc olvasás
Európai vezetők az Egyesült Államokban: A cél az orosz-ukrán háború megvitatása
Trump szerint a háborúval kapcsolatban hamarosan az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal fog beszélni.
Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a New York-i La Guardia repülőtéren. /Fénykép: Reuters.
2025. szeptember 8.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vasárnap bejelentette, egyes európai vezetők hétfőn vagy kedden az Egyesült Államokba látogatnak az orosz-ukrán háború megoldásának lehetőségeinek megvitatásának érdekében.

Trump, aki a New York-i US Openről való visszatérését követően nyilatkozott az újságíróknak elmondta, hamarosan az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal fog tárgyalni.

"Bizonyos európai vezetők egyenként érkeznek az országunkba hétfőn vagy kedden" – mondta el Trump.

Nem volt egyértelmű, hogy Trump pontosan kire utalt, illetve a Fehér Ház egyelőre nem reagált a részletekkel kapcsolatos kérdésekre.

Javasolt

Trump hozzátette, "nem elégedett" az orosz-ukrán háború jelenlegi helyzetével, miután az újságírók a vasárnap éjszakai masszív orosz légitámadásról kérdezték, amelyről az ukrán tisztviselők azt állították, hogy lángba borította Kijev fő kormányzati épületét.

Mindazonáltal Trump ismét kifejezte bizalmát aziránt, hogy a háború hamarosan rendeződni fog.

"Az orosz-ukrán helyzetet meg fogjuk oldani" – mondta el Trump.

