Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vasárnap bejelentette, egyes európai vezetők hétfőn vagy kedden az Egyesült Államokba látogatnak az orosz-ukrán háború megoldásának lehetőségeinek megvitatásának érdekében.
Trump, aki a New York-i US Openről való visszatérését követően nyilatkozott az újságíróknak elmondta, hamarosan az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal fog tárgyalni.
"Bizonyos európai vezetők egyenként érkeznek az országunkba hétfőn vagy kedden" – mondta el Trump.
Nem volt egyértelmű, hogy Trump pontosan kire utalt, illetve a Fehér Ház egyelőre nem reagált a részletekkel kapcsolatos kérdésekre.
Trump hozzátette, "nem elégedett" az orosz-ukrán háború jelenlegi helyzetével, miután az újságírók a vasárnap éjszakai masszív orosz légitámadásról kérdezték, amelyről az ukrán tisztviselők azt állították, hogy lángba borította Kijev fő kormányzati épületét.
Mindazonáltal Trump ismét kifejezte bizalmát aziránt, hogy a háború hamarosan rendeződni fog.
"Az orosz-ukrán helyzetet meg fogjuk oldani" – mondta el Trump.