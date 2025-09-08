Trump hozzátette, "nem elégedett" az orosz-ukrán háború jelenlegi helyzetével, miután az újságírók a vasárnap éjszakai masszív orosz légitámadásról kérdezték, amelyről az ukrán tisztviselők azt állították, hogy lángba borította Kijev fő kormányzati épületét.

Mindazonáltal Trump ismét kifejezte bizalmát aziránt, hogy a háború hamarosan rendeződni fog.

"Az orosz-ukrán helyzetet meg fogjuk oldani" – mondta el Trump.