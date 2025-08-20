Türkiye a Gázába irányuló humanitárius segélyezések mértékét részletezte, közölve, hogy a 2023 októberében kezdődött izraeli katonai agresszió óta 16 hajóval és 14 repülőgéppel juttatott el segélyeket.

A Kommunikációs Igazgatóság keddi közleménye szerint az erőfeszítések a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan vezetését tükrözik, aki alatt Türkiye arra törekedett, hogy „Gáza hangja legyen minden nemzetközi fórumon,” miközben folyamatosan sürgős segélyeket küld a blokád alatt álló civileknek.

Gáza régóta blokád alatt áll, és 2023. október 7. óta lakossága fokozódó éhezéssel és nélkülözéssel néz szembe az izraeli bombázások közepette.

Az igazgatóság továbbá közölte, Türkiye intenzíven dolgozott azon, hogy „kiálljon a Gázában éhezésre és halálra ítélt ártatlan emberek mellett.”

A konfliktus kiéleződése óta Türkiye több mint 101 000 tonna segélyt küldött Gázába, valamint 15 millió dollár pénzügyi támogatást nyújtott.