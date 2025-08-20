TÜRKİYE
Türkiye ígéretet tesz az élet fenntartására az izraeli blokád alatt
A Kommunikációs Igazgatóság szerint a segélyszállítmányok között tábori kórházak, mentőautók, élelmiszer, menedékhelyek, valamint egy 15 millió dollár pénzügyi támogatás is szerepel a blokád alatt rekedt civilek számára.
Türkiye több mint 101 000 tonna segélyt és 15 millió dollár pénzügyi támogatást küldött a 2023 végi eszkaláció óta. /Fénykép: AA. / AA Archive
Türkiye a Gázába irányuló humanitárius segélyezések mértékét részletezte, közölve, hogy a 2023 októberében kezdődött izraeli katonai agresszió óta 16 hajóval és 14 repülőgéppel juttatott el segélyeket.

A Kommunikációs Igazgatóság keddi közleménye szerint az erőfeszítések a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan vezetését tükrözik, aki alatt Türkiye arra törekedett, hogy „Gáza hangja legyen minden nemzetközi fórumon,” miközben folyamatosan sürgős segélyeket küld a blokád alatt álló civileknek.

Gáza régóta blokád alatt áll, és 2023. október 7. óta lakossága fokozódó éhezéssel és nélkülözéssel néz szembe az izraeli bombázások közepette.

Az igazgatóság továbbá közölte, Türkiye intenzíven dolgozott azon, hogy „kiálljon a Gázában éhezésre és halálra ítélt ártatlan emberek mellett.”

A konfliktus kiéleződése óta Türkiye több mint 101 000 tonna segélyt küldött Gázába, valamint 15 millió dollár pénzügyi támogatást nyújtott.

Türkiye folyamatos segítségnyújtása

A szállítmányok nagy mennyiségű élelmiszert, lisztet és ivóvizet tartalmaztak, valamint ruházatot és még játékokat is a gyermekek számára.

Az orvosi segélyek kulcsfontosságú elemet jelentettek: Türkiye nyolc tábori kórházat, 53 mentőautót és közel 250 tonna orvosi felszerelést küldött, miközben 430 beteget és 450 kísérőt szállított Türkiyébe kezelésre.

További segélyek között szerepeltek több százezer higiéniai csomag, több ezer sátor és hálózsák, valamint több mint 1 400 generátor, mobil konyhák és egyéb technikai támogatás.

Az igazgatóság emellett kihangsúlyozta, Türkiye „minden lehetséges eszközzel” folytatja a humanitárius segítségnyújtást, még akkor is, ha a Gázába való bejutás továbbra is nehézkes az izraeli blokád miatt.

