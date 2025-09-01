NAGYVILÁG
Putyin: Az alaszkai csúcstalálkozón aláírt megállapodások megnyitják az utat az ukrajnai béke felé
Az orosz elnök szerint "hosszú távú és fenntartható" megoldást keres az ukrajnai válságra.
Putyin szerint az alaszkai csúcstalálkozón elért „megértés” megnyitja az utat Ukrajna békéje felé. / AP
2025. szeptember 1.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy azok a „megállapodások”, amelyeket Donald Trump amerikai elnökkel egy augusztusi csúcstalálkozón kötött, utat nyitottak az ukrajnai béke felé, amelyről a Kínában tartott regionális csúcstalálkozón részt vevő vezetőkkel fog tárgyalni.

Putyin, Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Délkelet-Ázsia vezetői részt vesznek a Sanghaji Együttműködési Szervezet fórumán, amelyet Hszi Csin-ping elnök vezetésével a kínai Tiencsin városában rendeznek meg.

„Nagyra értékeljük Kína és India erőfeszítéseit és javaslatait, amelyek az ukrán válság megoldását célozzák” – mondta Putyin a fórumon.

„Remélem, hogy a legutóbbi orosz–amerikai találkozón Alaszkában aláírt megállapodások szintén hozzájárulnak ehhez a célhoz.”

Vasárnap már részletesen tájékoztatta Hszit a Trump-pal folytatott tárgyalásainak eredményeiről és az „már folyamatban lévő” munkáról, amely a konfliktus megoldását célozza, és további részleteket fog megosztani a kínai vezetővel és másokkal folytatott kétoldalú találkozókon.

„Ahhoz, hogy az ukrajnai rendezés fenntartható és hosszú távú legyen, a válság gyökereit kell kezelni.”

A konfliktus egyik forrása „a Nyugat folyamatos próbálkozása, hogy Ukrajnát bevonja a NATO-ba” – ismételte meg Putyin.

