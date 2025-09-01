Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy azok a „megállapodások”, amelyeket Donald Trump amerikai elnökkel egy augusztusi csúcstalálkozón kötött, utat nyitottak az ukrajnai béke felé, amelyről a Kínában tartott regionális csúcstalálkozón részt vevő vezetőkkel fog tárgyalni.

Putyin, Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Délkelet-Ázsia vezetői részt vesznek a Sanghaji Együttműködési Szervezet fórumán, amelyet Hszi Csin-ping elnök vezetésével a kínai Tiencsin városában rendeznek meg.

„Nagyra értékeljük Kína és India erőfeszítéseit és javaslatait, amelyek az ukrán válság megoldását célozzák” – mondta Putyin a fórumon.

„Remélem, hogy a legutóbbi orosz–amerikai találkozón Alaszkában aláírt megállapodások szintén hozzájárulnak ehhez a célhoz.”