Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy azok a „megállapodások”, amelyeket Donald Trump amerikai elnökkel egy augusztusi csúcstalálkozón kötött, utat nyitottak az ukrajnai béke felé, amelyről a Kínában tartott regionális csúcstalálkozón részt vevő vezetőkkel fog tárgyalni.
Putyin, Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Délkelet-Ázsia vezetői részt vesznek a Sanghaji Együttműködési Szervezet fórumán, amelyet Hszi Csin-ping elnök vezetésével a kínai Tiencsin városában rendeznek meg.
„Nagyra értékeljük Kína és India erőfeszítéseit és javaslatait, amelyek az ukrán válság megoldását célozzák” – mondta Putyin a fórumon.
„Remélem, hogy a legutóbbi orosz–amerikai találkozón Alaszkában aláírt megállapodások szintén hozzájárulnak ehhez a célhoz.”
Vasárnap már részletesen tájékoztatta Hszit a Trump-pal folytatott tárgyalásainak eredményeiről és az „már folyamatban lévő” munkáról, amely a konfliktus megoldását célozza, és további részleteket fog megosztani a kínai vezetővel és másokkal folytatott kétoldalú találkozókon.
„Ahhoz, hogy az ukrajnai rendezés fenntartható és hosszú távú legyen, a válság gyökereit kell kezelni.”
A konfliktus egyik forrása „a Nyugat folyamatos próbálkozása, hogy Ukrajnát bevonja a NATO-ba” – ismételte meg Putyin.