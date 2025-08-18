Az ausztrál kormány hétfőn visszavonta egy szélsőjobboldali izraeli politikus vízumát, még mielőtt az kezdte volna az előadókörútját. Az esemény szervezői ezt a lépést „kíméletlenül antiszemita lépésnek” nevezték.
Simcha Rothman, aki a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vezette koalíciós kormány tagja, az Ausztrál Zsidó Szövetség által szervezett eseményeken tartott volna előadást.
Tony Burke belügyminiszter azonban kijelentette, hogy Ausztrália nem fogadja el azokat, hogy kik azért érkeznek, "megosztást szítsanak" az országban.
„Ha azért jön Ausztráliába, hogy gyűlöletet és megosztást szítson, nem akarjuk itt látni őnt” – mondta. „Ausztrália olyan ország lesz, ahol mindenki biztonságban lehet és biztonságban érezheti magát.”
A vízum visszavonásának automatikus következményeként háraom évre szóló beutazási tilalmat rendeltek el Rothmannak Ausztráliába.
Az Ausztrál Zsidó Szövetség vezérigazgatója, Robert Gregory elmondta, hogy Rothman látogatásának célja az lett volna, hogy „szolidaritást vállaljon Ausztrália zsidó közösségével, amely egy antiszemitizmus hullámával néz szembe”.
„A látogatásnak semmi köze nem volt a Közel-Keleten zajló aktuális eseményekhez” – írta Gregory a közösségi médiában.
Gregory szerint Rothman vízumának visszavonása „kegyetlen antiszemita lépés” volt, és azzal vádolta az ausztrál kormányt, hogy „megszállottan” célozza a zsidó közösséget és Izraelt.