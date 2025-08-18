Az ausztrál kormány hétfőn visszavonta egy szélsőjobboldali izraeli politikus vízumát, még mielőtt az kezdte volna az előadókörútját. Az esemény szervezői ezt a lépést „kíméletlenül antiszemita lépésnek” nevezték.

Simcha Rothman, aki a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vezette koalíciós kormány tagja, az Ausztrál Zsidó Szövetség által szervezett eseményeken tartott volna előadást.

Tony Burke belügyminiszter azonban kijelentette, hogy Ausztrália nem fogadja el azokat, hogy kik azért érkeznek, "megosztást szítsanak" az országban.

„Ha azért jön Ausztráliába, hogy gyűlöletet és megosztást szítson, nem akarjuk itt látni őnt” – mondta. „Ausztrália olyan ország lesz, ahol mindenki biztonságban lehet és biztonságban érezheti magát.”