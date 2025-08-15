HÁBORÚ GÁZÁBAN
Türkiye, Spanyolország, Anglia és Németország elítélik Izrael illegális telepbővítését
A külügyminisztériumok figyelmeztetnek, hogy az új projekt kettéosztja Ciszjordániát, elszigeteli Kelet-Jeruzsálemet, és veszélyezteti a kétállami megoldást.
Türkiye megerősítette támogatását egy független palesztin állam létrehozásában. / AA
2025. augusztus 15.

Türkiye, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Németország elítélte azon izraeli határozatot, miszerint több ezer új illegális települést hoznak létre az E1 területen, a megszállt Ciszjordániában. Figyelmeztettek, hogy ez aláássa a kétállami megoldást és sérti a nemzetközi jogot.

Csütörtökön az izraeli média arról számolt be, hogy Bezalel Smotrich pénzügyminiszter jóváhagyta 3 401 település építését Ma’ale Adumimban, Jeruzsálemtől keletre, valamint további 3 515-öt a közeli régióban. A projekt célja, hogy kettéosztja Ciszjordániát északi és déli részekre, elszigetelve Kelet-Jeruzsálemet.

A török külügyminisztérium szerint ez a lépés "figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot és az ENSZ határozatait", valamint "célba veszi a Palesztin Állam területi integritását, amely a kétállami megoldás alapja, és a tartós béke reményét".

A közleményben megerősítették Türkiye támogatását egy független palesztin állam létrehozásában, az 1967-es határok mentén, amely fővárosa Kelet-Jeruzsálem.

Jose Manuel Albares spanyol külügyminiszter az új települések létrehozását "a nemzetközi jog újabb megsértésének" nevezte, amely "aláássa a kétállami megoldás életképességét, az egyetlen utat a békéhez", és elítélte a telepesek erőszakos cselekedeteit is.

David Lammy, brit külügyminiszter szerint a gázai "borzalmas" helyzetet tovább súlyosbítják az izraeli lépések, amelyek tovább veszélyeztetik a kétállami megoldást. Elmondta, hogy kanadai és francia kollégáival tárgyalt az azonnali tűzszünet szükségességéről, a foglyok szabadon bocsátásáról és további humanitárius segélyek küldéséről.

A német külügyminisztérium felszólította Izraelt, hogy "állítsa le a településépítést", és kijelentette, hogy "határozottan elutasítja" a tervet, miszerint több ezer új lakást építenek a megszállt Ciszjordániában.

A palesztin külügyminisztérium elítélte a döntést, amelyet Benjamin Netanjahu miniszterelnök "Nagy Izrael" víziójának részeként lát, figyelmeztetve, hogy ez megszilárdítja a megszállást és ellehetetleníti egy palesztin állam létrejöttét.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete közölte, hogy az izraeli települések a Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben illegálisak a nemzetközi jog szerint.

Júliusban a Nemzetközi Bíróság kimondta, hogy illegális, hogy Izrael megszállja a palesztin területet, és felszólított minden település kiürítésére.

Az ENSZ tisztviselői többször figyelmeztettek, hogy a települések folyamatos bővítése veszélyezteti a kétállami megoldás életképességét – egy olyan keretet, amelyet széles körben kulcsfontosságúnak tartanak az évtizedek óta tartó izraeli-palesztin konfliktus lezárásához.

