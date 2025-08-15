Türkiye, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Németország elítélte azon izraeli határozatot, miszerint több ezer új illegális települést hoznak létre az E1 területen, a megszállt Ciszjordániában. Figyelmeztettek, hogy ez aláássa a kétállami megoldást és sérti a nemzetközi jogot.

Csütörtökön az izraeli média arról számolt be, hogy Bezalel Smotrich pénzügyminiszter jóváhagyta 3 401 település építését Ma’ale Adumimban, Jeruzsálemtől keletre, valamint további 3 515-öt a közeli régióban. A projekt célja, hogy kettéosztja Ciszjordániát északi és déli részekre, elszigetelve Kelet-Jeruzsálemet.

A török külügyminisztérium szerint ez a lépés "figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot és az ENSZ határozatait", valamint "célba veszi a Palesztin Állam területi integritását, amely a kétállami megoldás alapja, és a tartós béke reményét".

A közleményben megerősítették Türkiye támogatását egy független palesztin állam létrehozásában, az 1967-es határok mentén, amely fővárosa Kelet-Jeruzsálem.

Jose Manuel Albares spanyol külügyminiszter az új települések létrehozását "a nemzetközi jog újabb megsértésének" nevezte, amely "aláássa a kétállami megoldás életképességét, az egyetlen utat a békéhez", és elítélte a telepesek erőszakos cselekedeteit is.